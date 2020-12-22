"Восток Ойл" "Роснефти" купил два участка углеводородов на Таймыре

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - ООО "Восток Ойл" выиграло аукционы по продаже лицензий на геологическое изучение, разведку и добычу углеводородов на участках Казанцевский и Северо-Горчинский, оба расположены на Таймыре.

Победу компании признал департамент по недропользованию по Центрально-Сибирскому округу (Центрсибнедра), сообщил корреспондент "Интерфакса", присутствовавший на торгах.

Компания предложила за лицензии, которые выдаются сроком на 27 лет, 191,51 млн рублей (стартовая цена - 174,1 млн рублей) и 19,69 млн рублей (17,9 млн рублей) соответственно.

Оба аукциона завершены по итогам первого шага.

Заявки на участие в аукционах по Северо-Горчинскому и Казанцевскому участкам подали только НК "Роснефть" и ее арктический проект "Восток Ойл".

Северо-Горчинский участок недр площадью 1,82 тыс. кв. км, расположен в междуречье рек Большая Хета и Соленая. Прогнозные ресурсы нефти по категории D1 - 1,2 млн тонн, по D2 - 3,8 млн тонн, по газу D1 - 30,6 млрд кубометров, D2 - 32,1 млрд кубометров.

Казанцевский участок площадью 1,18 тыс. кв. км, расположен в районе протоки Ушакова на левобережье Енисея. Запасы газа Казанцевского месторождения по категории С1 составляют 4,5 млрд кубометров, по С2 - 14,6 млрд кубометров. Прогнозные ресурсы нефти по категории D1 - 7 млн тонн, по D2 - 15 млн тонн, по газу D1 - 8,5 млрд кубометров, D2 - 13 млрд кубометров.

Ранее Казанцевский участок назывался в числе тех, которыми интересуется "Роснефть" на севере Красноярского края. Компания предлагала выставить Турковский (включает Ушаковское месторождение), Дерябинский и Казанцевский участки углеводородов со специальными условиями. Предполагалось, что все три участка станут ресурсной базой для "Восток Ойла". Позже Роснедра сообщили, что глава правительства Михаил Мишустин поручил готовить аукцион на Дерябинский и Турковский с учетом спецусловий, дата аукционов на эти два участка пока не известна.

По плану в "Восток Ойл" войдут активы "Роснефти" на севере Красноярского края: Западно-Иркинский участок и месторождения Ванкорского кластера. Также планируется, что "Восток Ойл" включит Пайяхскую группу месторождений "Нефтегазхолдинга". Пайяхское месторождение (лицензия у "Таймырнефтегаза") с запасами на госбалансе более 1 млрд тонн нефти пока находится в стадии разведки.

Как ожидается, "Восток Ойл" в рамках первой очереди обеспечит добычу, перевалку и транспортировку 50 млн тонн нефти, во второй - до 100 млн тонн. При этом "Роснефть" пообещала уже в 2024 году отгружать с "Восток Ойла" 30 млн тонн нефти по Северному морскому пути (СМП). В середине ноября совет директоров "Роснефти" одобрил продажу 10% "Восток Ойла" в пользу Trafigura.