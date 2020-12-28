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"Роснефть" перестала быть единственным владельцем "Восток Ойла"

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - НК "Роснефть" перестала был единственным владельцем ООО "Восток Ойл" в Красноярском крае. Согласно сообщению компании, с 28 декабря "Роснефть" косвенно, через свои зависимые структуры владеет 90% "Восток Ойла".

Компания не уточняет, кому была продана доля в обществе, но в ноябре совет директоров "Роснефти" одобрил продажу 10% "Восток Ойла" в пользу Trafigura PTE LTD.

В "Восток Ойл" вошли активы НК на севере Красноярского края: Западно-Иркинский участок с запасами нефти 0,5 млрд тонн и месторождения Ванкорского кластера. Недавно "Роснефть" перевела на "Восток Ойл" 14 лицензий с ресурсами около 2 млн т н.э. Кроме того, "Роснефть" сообщила о приобретении "Таймырнефтегаза" – держателя лицензии на Пайяхское месторождение с запасами на госбалансе более 1 млрд тонн нефти. Ранее этот актив, который должен стать одним из ключевых в проекте, принадлежал "Нефтегазхолдингу" Эдуарда Худайнатова.

Как ожидается, "Восток Ойл" в рамках первой очереди обеспечит добычу, перевалку и транспортировку 50 млн тонн нефти, во второй – до 100 млн тонн. При этом "Роснефть" пообещала уже в 2024 году отгружать с "Восток Ойла" 30 млн тонн нефти по Северному морскому пути (СМП).

Роснефть Восток Ойл Красноярский край

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