Косачев увидел в новых санкциях США их неспособность конкурировать с соперниками

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Новые американские санкции против РФ говорят о нарастающей неспособности США конкурировать на равных с геополитическими соперниками, считает глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

"К сожалению, это надолго. И дело здесь не в конкуренции американских политиков друг с другом - а и она хромает по все множащимся параметрам, а в нарастающей неспособности США конкурировать на равных с геополитическими соперниками", - сказал Косачев журналистам во вторник.

По его мнению, наложение санкций на предприятия российского военно-промышленного комплекса за их сотрудничество с оборонными структурами - вне пределов разумной логики и здравого смысла.

"В то время, как наложение аналогичных санкций на Минобороны, СВР и иные правительственные структуры - просто смехотворно или, точнее, из серии "это было бы очень смешно, если бы не было так грустно", - отметил сенатор.

Косачев полагает, что единственная логика, которую можно в этом случае проследить в действиях американцев, "это косвенное признание того, что российские технологии двойного назначения - в высшей степени передовые и прорывные, дееспособные и конкурентоспособные".

"И потому американцам ничего не остается, как пытаться сдерживать их развитие. Уверен, что попытками дело и ограничится", - сказал глава комитета СФ.

21 декабря министерство торговли США внесло в санкционный список ряд российских организаций и ведомств. В него включена корпорация "Ростех" и входящие в нее "Рособоронэкспорт", Объединенная авиастроительная корпорация, Объединенная двигателестроительная корпорация и другие. В этот список также вошли Служба внешней разведки и Минобороны РФ.

"Ростех" и многие предприятия российского оборонно-промышленного комплекса находятся под американскими санкциями несколько лет.

Из-за санкций Россия отказалась от доллара и системы SWIFT при реализации контрактов на поставку вооружений, сообщил ранее глава "Рособоронэкспорта" Александр Михеев. По словам главы "Ростеха" Сергея Чемезова, российское оружие покупают за рубли, национальную валюту или используются бартерные схемы.