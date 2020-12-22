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В "Векторе" назвали незначительными выявляемые в РФ мутации COVID-19

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Изменения в российских вариантах коронавируса не повлияют на возможности вакцин, лекарств и ПЦР-диагностики, заявил гендиректор государственного научного центра "Вектор" Ринат Максютов.

"В "Вектор" каждый месяц изо всех субъектов поступают изоляты коронавируса. Определяем изменения для оценки возможности ускользания новых вариантов коронавируса от ПЦР-диагностики, от существующих терапевтических препаратов, возможность ухода от поствакцинального иммунитета, факторов контагиозности и патогенности", - сказал Максютов в интервью "России 24" во вторник.

По его словам, в настоящее время, основываясь на анализе поступивших штаммов, не стоит говорить "о повышенной угрозе в целом для человечества".

"Определено 1400 различных нуклеотидных замен в российских вариантах коронавируса, но большинство из них не представляет значимых изменений. В целом они ограничены. Большинство штаммов не отличаются друг от друга более чем на 30 нуклеотидных замен. При геноме в 30 тыс. нуклеотидов - это одна десятая процента", - отметил Максютов.

Хроника 09 января – 24 декабря 2020 годаПандемия коронавируса
Ринат Максютов Вектор Коронавирус

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