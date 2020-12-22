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Участник нападения на Буденновск осужден в Ростове-на-Дону на 12 лет

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Южный окружной военный суд вынес приговор в отношении Аслана Даудова - участника банды Басаева, напавшей на Буденновск в 1995 году.

Как сообщает пресс-служба суда, Даудов приговорен к 12 годам исправительной колонии общего режима.

По данным следствия, Даудов вошел в банду Басаева в июне 1995 года, участвовал в нападениях, в том числе и на Буденновск, а также в захвате заложников, в терроризме, умышленном убийстве при отягчающих обстоятельствах.

Он признан виновным по статьям УК "бандитизм", "похищение человека", "террористический акт", "продление, изменение и прекращение применения принудительных мер медицинского характера".

14 июня 1995 года группа примерно из 160 террористов под руководством Шамиля Басаева напала на Буденновск, атаковав районный отдел внутренних дел, административные и жилые здания. На центральной площади города боевики собрали колонну заложников, которых затем завели в здание Буденновской центральной районной больницы.

Боевики удерживали 1 586 заложников в течение шести суток. В результате теракта погибли 129 человек, 415 человек пострадали. Общий ущерб был оценен в 95,6 млрд неденоминированных рублей.

Буденновск Шамиль Басаев

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