С 1995 года осуждены 37 участников нападения на Буденновск

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Суды с 1995 года вынесли приговоры 37 участникам банды террориста Шамиля Басаева, напавшим на Буденновск, сообщает Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Последним на текущий момент стал приговор Южного окружного военного суда Аслану Даудову, которому назначено наказание в виде 12 лет колонии. По данным ФСБ, Даудов был задержан только в 2017 году в Санкт-Петербурге.

Розыск остальных преступников, скрывающихся от уголовного преследования, продолжается.

14 июня 1995 года группа примерно из 160 террористов под руководством Басаева совершила вооруженное нападение на Буденновск, атаковав районный отдел внутренних дел, административные и жилые здания. На центральной площади города боевики собрали колонну заложников, которых затем завели в здание Буденновской центральной районной больницы.

Боевики удерживали 1 586 заложников в течение шести суток. В результате теракта погибли 129 человек, среди которых 18 сотрудников милиции и 17 военнослужащих. Еще 415 человек пострадали.

Общий ущерб был оценен в 95,6 млрд неденоминированных рублей.