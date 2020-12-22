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Песков заявил, что Навальный страдает манией величия и преследования

Песков заявил, что Навальный страдает манией величия и преследования
Политик Алексей Навальный
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что, по его мнению, у оппозиционера Алексея Навального наблюдается мания величия и мания преследования.

"Я, наверное, чуть-чуть злоупотреблю и позволю себе высказать личную точку зрения, которую я обычно не высказываю, ибо не имею на это право", - сказал Песков во вторник журналистам.

"В целом можно сказать, что у больного наблюдается ярко выраженная мания преследования. Можно также четко установить определенное проявление мании величия, потому что, как говорят, он себя даже сравнивает с Иисусом", - заявил пресс-секретарь президента, добавив, что отметил у Навального "проявление по Фрейду зацикленности на собственной гульфиковой зоне". "Так, наверное, и нужно относиться к этому", - подытожил Песков.

Накануне, 21 декабря, Навальный опубликовал видеоматериал, в котором содержался его телефонный разговор с человеком, которого оппозиционер назвал сотрудником ФСБ и одним из участников спецоперации по его отравлению. По итогам разговора Навальный предположил, что отравляющее вещество могло быть нанесено на его трусы в районе "гульфиковой зоны".

Дмитрий Песков Алексей Навальный

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