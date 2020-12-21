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В ФСБ назвали подделкой разговор Навального с якобы сотрудником спецслужб

В ФСБ назвали подделкой разговор Навального с якобы сотрудником спецслужб
Оппозиционер Алексей Навальный
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Расследования оппозиционера Алексея Навального о якобы причастности сотрудников ФСБ к его отравлению являются провокацией, осуществить которую без поддержки западных спецслужб было невозможно, сообщили "Интерфаксу" в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Опубликованная Навальным запись якобы разговора с сотрудником спецслужб является подделкой, констатировали в ФСБ.

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"Использование способа подмены номера абонента - известный прием иностранных спецслужб, ранее не раз апробированный в антироссийских акциях, позволяющий исключить возможность установки реальных участников разговора. В этой связи организована проверка, по результатам которой будет дана процессуальная оценка", - заявили в ФСБ.

Там добавили, что размещенное Навальным в интернете "так называемое "расследование" - это "спланированная провокация, направленную на дискредитацию ФСБ России и сотрудников органов федеральной службы безопасности, осуществление которой не было бы возможным без организационной и технической поддержки иностранных спецслужб".

Ранее в понедельник Навальный опубликовал очередную часть расследования о якобы причастности сотрудников ФСБ к его госпитализации. В том числе был опубликован разговор с человеком, которого сам оппозиционер назвал сотрудником спецслужбы.

Навальный в больнице

Навальному стало плохо 20 августа в полете из Томска в Москву. Оппозиционер был госпитализирован в коме в реанимацию омской больницы. С 22 августа по решению семьи Навальный проходил лечение в Берлине. Сейчас он проходит реабилитацию в Германии.

Немецкие специалисты 24 августа сообщили, что состояние оппозиционера было вызвано интоксикацией "субстанцией из группы ингибиторов холинэстеразы". Канцлер Германии Ангела Меркель 2 сентября заявила, что речь идет о нервнопаралитическом боевом веществе из группы "Новичок". 6 октября ОЗХО объявила, что Навальный был отравлен разновидностью "Новичка", которая не значится в списках приложения о химических веществах к Конвенции о запрещении химоружия.

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В России в связи со случившимся с Навальным ведется доследственная проверка, уголовное дело пока не возбуждалось, поскольку правоохранительные органы РФ не видят для этого оснований. Российские власти отвергают обвинения в причастности к инциденту с оппозиционером и выражают готовность к опирающемуся на факты диалогу по этой ситуации.

Реакция Путина

Президент РФ Владимир Путин ранее назвал "компиляцией" расследование ряда СМИ о якобы причастности сотрудников ФСБ к ситуации с Навальным, отметив, что ее цель - произвести впечатление на граждан России. "Это такая компиляция, помойка, где сбрасывают, сбрасывают и сбрасывают, в надежде на то, что это произведет какой-то впечатление на граждан, посеет недоверие к политическому руководству. Это одна из форм информационного противоборства", - заявил Путин.

Отвечая на вопрос журналиста насчет того, что в расследовании утверждается, что личности сотрудников ФСБ были установлены с помощью биллинга их телефонов, Путин отметил, что этим занимается американское Агентство национальной безопасности (АНБ).

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ФСБ Алексей Навальный

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