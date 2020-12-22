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Глава Минздрава Дагестана подал в отставку

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Исполняющий обязанности министра здравоохранения Дагестана Джамалудин Гажиибрагимов обратился к врио главы Дагестана Сергею Меликову с просьбой освободить его от занимаемой должности, сообщил "Интерфаксу" руководитель пресс-службы главы региона Низами Гаджибалаев.

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"У нас обратился с пожеланием освобождения от должности министр здравоохранения. Я не знаю, что повлияло. То ли критика, которую я считаю объективной, то ли, может быть, тот темп работы, который мы пытаемся создать, в том числе на заседаниях оперативных штабов. По крайней мере, все честно: если человек считает, что на сегодняшний день не способен реализовать те задачи, которые перед ним ставятся, давайте тогда дадим возможность уйти с этой работы", - привел собеседник агентства слова Меликова, сказанные им на рабочем совещании с членами правительства.

Меликов поручил премьер-министру республики Абдулпатаху Амирханову в ближайшее время определиться с исполняющим обязанности главы Минздрава региона.

Дагестан

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