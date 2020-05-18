Президент РФ потребовал срочно помочь Дагестану в борьбе с коронавирусом

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин потребовал максимально ускорить решение вопросов с оснащением медучреждений Дагестана, где фиксируется высокий уровень заболеваемости коронавирусом, и заявил, что ждет отчета руководства республики.

"Надо дополнительно проанализировать, как исполняются рекомендации санитарных врачей по режимам самоизоляции, по ограничению массовых мероприятий. Прошу сегодня подробно доложить, по каким конкретно направлениям необходима федеральная помощь Дагестану", - сказал Путин на совещании с руководством и представителями общественности региона.

Он отметил, что незамедлительно даст поручения руководителям федеральных ведомств. "Всю поддержку - и финансовую, и материальную, и кадровую - республика обязательно получит", - сказал президент.

Путин подчеркнул, что по имеющейся у него информации, республике не хватает и тест-систем на коронавирус, и лабораторных мощностей. "Нужно решить этот вопрос максимально быстро. Хотел бы услышать, как обстоит дело с медицинским оборудованием, транспортом, оснащением средствами индивидуальной защиты для бригад медицинских специалистов, по дополнительным выплатам медицинским работникам", - сказал Путин.

Он также ждет доклада о том, как организована работа на месте, какие дополнительные решения по защите жизни, здоровья граждан, людей пожилого возраста руководство Дагестана намерено предпринять, соизмеряя ситуацию и уровни рисков. Речь идет, заметил Путин, о сохранении или усилении режимов самоизоляции, других профилактических мер, обеспечении безопасной работы предприятий и медицинских учреждений.

Непростая ситуация с коронавирусом в Дагестане

Глава государства отметил, что в последние дни система здравоохранения республики работает с большой нагрузкой и ситуация в Дагестане складывается непросто.

"Несмотря на относительную стабилизацию, опасность коронавирусной инфекции сохраняется по всей стране, а в Дагестане ситуация складывается сейчас непросто. Фиксируются все новые случаи выявления болезни, ее тяжелых осложнений", - подчеркнул Путин.

По его словам, "в последние дни система здравоохранения региона работает с серьезной нагрузкой". "Несмотря на самоотверженные усилия врачей и медсестер, увеличивается число трагических исходов, в том числе среди самих медицинских работников. Люди говорят и о том, что необходимую медицинскую помощь не всегда и не везде можно получить своевременно и в полном объеме", - добавил президент.

Вместе с тем, он подчеркнул, что, "по оценкам специалистов, основными причинами развития тяжелых осложнений у жителей региона являются поздние обращения больных за медицинской помощью, а также самолечение на дому".

За время борьбы с COVID-19 в Дагестане погибли более 40 медиков

Ранее глава здравоохранения Дагестана Джамалудин Гаджиибрагимов в ходе прямого эфира в инстаграме блогера Руслана Курбанова сообщил о том, что число умерших от внебольничной пневмонии и коронавируса в Дагестане достигло 657 человек. Он отметил, что за время борьбы с COVID-19 и пневмонией в республике погибли более 40 медиков, однако не все из них - от указанных болезней. По словам Гаджиибрагимова, внебольничной пневмонией заражены более 13 697 жителей республики.

По данным республиканского оперативного штаба по коронавирусу на 18 мая, в Дагестане зафиксировано 3460 случаев COVID-19, прирост за сутки составил 89 человек, вылечились 1 807 пациентов, скончались 29 человек.