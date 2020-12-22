Вопрос об отмене санкций ЕС против Пригожина может решиться в суде

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Совет Евросоюза не стал отменять наложенные на российского бизнесмена Евгения Пригожина санкции из-за Ливии, что создает дополнительные основания для судебного рассмотрения вопроса, сообщает во вторник пресс-служба группы компаний Пригожина "Конкорд".

"Совет ЕС вынес решение об отказе в добровольном удовлетворении заявления Евгения Викторовича Пригожина об отмене незаконно наложенных санкций. В связи с этим возникают дополнительные обоснования для рассмотрения этого дела в судебном порядке в соответствии с правилами Европейского союза", - заявили в "Конкорде".

"С точки зрения юристов, представляющих интересы Евгения Викторовича, такой безосновательный немотивированный отказ создает ряд предпосылок для дальнейшего успешного обжалования этого решения", - говорится в сообщении.

ЕС в середине октября внес Пригожина в санкционные списки, так как счел его причастным, в частности, к поставкам вооружений в Ливию.

"Пригожин участвует и помогает деятельности ЧВК (частная военная компания - ИФ) "Вагнер" в Ливии, что угрожает миру, стабильности и безопасности в стране. В частности, "Вагнер" причастна к многочисленным и повторяющимся нарушениям оружейного эмбарго в Ливии, установленным резолюцией СБ ООН", - говорилось в решении ЕС.

Ограничительные меры включают запрет на поездки в Евросоюз и замораживание активов. В общей сложности, в санкционном списке ЕС по Ливии фигурируют 20 физических лиц и 19 компаний.

В сентябре комитет экспертов ООН по надзору за соблюдением санкций обвинил в нарушении эмбарго на поставки оружия в Ливию 11 компаний, включая ЧВК "Вагнер". По заявлениям экспертов, она в мае предоставила 800-1200 наемников для помощи командующему Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифе Хафтару.

Пригожин заявил, что разочарован данным решением, и подчеркнул, что не имеет бизнес-проектов в Ливии.