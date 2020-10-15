Бизнесмен Евгений Пригожин попал под санкции ЕС

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Евросоюз ввел санкции против российского бизнесмена Евгения Пригожина, так как счел его причастным, в частности, к поставкам вооружений в Ливию. О решении говорится в документе, опубликованном в четверг в официальном журнале ЕС.

"Пригожин участвует и помогает деятельности ЧВК "Вагнер" в Ливии, что угрожает миру, стабильности и безопасности в стране. В частности, "Вагнер" причастна к многочисленным и повторяющимся нарушениям оружейного эмбарго в Ливии, установленным резолюцией СБ ООН", - говорится в документе.

Ограничительные меры включают запрет на поездки в Евросоюз и замораживание активов.

Теперь в санкционном списке ЕС по Ливии фигурируют 20 физлиц и 19 компаний.

В сентябре комитет экспертов ООН по надзору за соблюдением санкций обвинил в нарушении эмбарго на поставки оружия в Ливию 11 компаний, включая ЧВК "Вагнер". По заявлениям экспертов, она в мае предоставила 800-1200 наемников для помощи командующему Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифе Хафтару.

Кроме "ЧВК" Вагнер, в ООН обвинили в нарушении оружейного эмбарго еще 10 компаний, которые оказывали материально-техническую поддержку ЛНА. Это авиакомпании, зарегистрированные в Казахстане, Сирии, Украине, Таджикистане, а также две компании из ОАЭ.

Силы Хафтара, контролирующие восток Ливии, с января этого года блокировали нефтяные месторождения и порты, препятствуя экспорту нефти из страны. В сентябре Хафтар согласился не мешать добыче и экспорту при условии, что доходы от продажи нефти не будут использоваться его оппонентами "для финансирования терроризма". Также Хафтар предупредил, что рассчитывает на "справедливое распределение" доходов от экспорта нефти между ним и признанным ООН правительством, базирующимся в Триполи.

После снятия блокады добыча в Ливии постепенно увеличилась примерно до 300 тыс. баррелей в сутки со 140 тыс. б/с в сентябре (+40 тыс. б/с месяц к месяцу). До ограничений добыча нефти в Ливии составляла примерно 1,2 млн б/с. "Если не будет сбоев, мы ожидаем постепенного восстановления до этого уровня", - прогнозирует Международное энергетическое агентство.

В Ливии на протяжении долгого времени параллельно существуют два органа власти: признанное ООН правительство национального согласия Файеза Сарраджа в Триполи (заявил о намерении подать в отставку, но пока не сделал этого) и временный кабинет Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, действующий на востоке страны и поддерживаемый ЛНА. По данным западных СМИ, силы Хафтара поддерживают Россия, Франция, Саудовская Аравия, ОАЭ, Египет. На стороне правительства в Триполи, в свою очередь, выступают Турция, Катар и Италия.