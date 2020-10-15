Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 13:09Заразились
на 15.10В России 1 354 163+13 754В мире 38 510 232+380 426

Бизнесмен Евгений Пригожин попал под санкции ЕС

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Евросоюз ввел санкции против российского бизнесмена Евгения Пригожина, так как счел его причастным, в частности, к поставкам вооружений в Ливию. О решении говорится в документе, опубликованном в четверг в официальном журнале ЕС.

"Пригожин участвует и помогает деятельности ЧВК "Вагнер" в Ливии, что угрожает миру, стабильности и безопасности в стране. В частности, "Вагнер" причастна к многочисленным и повторяющимся нарушениям оружейного эмбарго в Ливии, установленным резолюцией СБ ООН", - говорится в документе.

Ограничительные меры включают запрет на поездки в Евросоюз и замораживание активов.

Теперь в санкционном списке ЕС по Ливии фигурируют 20 физлиц и 19 компаний.

В сентябре комитет экспертов ООН по надзору за соблюдением санкций обвинил в нарушении эмбарго на поставки оружия в Ливию 11 компаний, включая ЧВК "Вагнер". По заявлениям экспертов, она в мае предоставила 800-1200 наемников для помощи командующему Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифе Хафтару.

Кроме "ЧВК" Вагнер, в ООН обвинили в нарушении оружейного эмбарго еще 10 компаний, которые оказывали материально-техническую поддержку ЛНА. Это авиакомпании, зарегистрированные в Казахстане, Сирии, Украине, Таджикистане, а также две компании из ОАЭ.

Силы Хафтара, контролирующие восток Ливии, с января этого года блокировали нефтяные месторождения и порты, препятствуя экспорту нефти из страны. В сентябре Хафтар согласился не мешать добыче и экспорту при условии, что доходы от продажи нефти не будут использоваться его оппонентами "для финансирования терроризма". Также Хафтар предупредил, что рассчитывает на "справедливое распределение" доходов от экспорта нефти между ним и признанным ООН правительством, базирующимся в Триполи.

После снятия блокады добыча в Ливии постепенно увеличилась примерно до 300 тыс. баррелей в сутки со 140 тыс. б/с в сентябре (+40 тыс. б/с месяц к месяцу). До ограничений добыча нефти в Ливии составляла примерно 1,2 млн б/с. "Если не будет сбоев, мы ожидаем постепенного восстановления до этого уровня", - прогнозирует Международное энергетическое агентство.

В Ливии на протяжении долгого времени параллельно существуют два органа власти: признанное ООН правительство национального согласия Файеза Сарраджа в Триполи (заявил о намерении подать в отставку, но пока не сделал этого) и временный кабинет Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, действующий на востоке страны и поддерживаемый ЛНА. По данным западных СМИ, силы Хафтара поддерживают Россия, Франция, Саудовская Аравия, ОАЭ, Египет. На стороне правительства в Триполи, в свою очередь, выступают Турция, Катар и Италия.

ЕС Евгений Пригожин

Новости
Экономический кризис

Счетная палата сочла ожидания Минэкономразвития заниженными в части цен на нефть

В Волгограде ликвидированы боевики, готовившие теракты по указанию из Сирии

Катастрофа "Боинга" под Донецком

Россия отказалась от продолжения консультаций с Австралией и Нидерландами по MH17

Россия отказалась от продолжения консультаций с Австралией и Нидерландами по MH17
Пандемия коронавируса

Бизнес предложил мэрии ввести QR-коды в Москве в условиях пандемии

ЕС ввел санкции против шести физлиц и одного НИИ по "делу Навального"

ЕС ввел санкции против шести физлиц и одного НИИ по "делу Навального"

Сбербанк консолидирует 100% Сетелем банка

Нарушителей на электросамокатах стали лишать водительских прав

Нарушителей на электросамокатах стали лишать водительских прав
Пандемия коронавируса

В Карелии выявили рекордный прирост заболеваемости COVID-19

Пандемия коронавируса

В России коронавирус за сутки выявлен еще у 13 754 человек

В России коронавирус за сутки выявлен еще у 13 754 человек

Петербург обошел Москву по числу регистрации сделок с льготной ипотекой

Петербург обошел Москву по числу регистрации сделок с льготной ипотекой
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');