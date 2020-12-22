Двое омичей обокрали работодателя и поехали на его машине в новосибирский зоопарк

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Омские полицейские задержали двоих злоумышленников, подозреваемых в хищении у своего работодателя 150 тысяч рублей и угоне его автомобиля Toyota Land Cruiser. Об этом сообщает во вторник пресс-служба управления МВД России по Омску.

С заявлением об угоне со двора его дома автомобиля Toyota Land Cruiser и пропаже из дома крупной суммы денег потерпевший обратился в один из городских отделов полиции.

Полицейские опросили мужчину и выяснили, что к угону автомобиля и к хищению 150 тыс. рублей могут быть причастны двое молодых людей, которые работали и проживали у потерпевшего в его же частном доме. Об угоне внедорожника сразу же известили все посты ДПС, в том числе и соседнего региона.

В пресс-службе полиции "Интерфаксу" уточнили, что пострадавший предприниматель занимается установкой пластиковых окон, а двое его 20-летних работников приехали в Омск из Амурской области. При этом один из них уже несколько раз привлекался к уголовной ответственности за кражи.

Некоторое время спустя разыскиваемая машина была замечена на трассе Новосибирск-Омск новосибирскими полицейскими. На требование остановиться водитель не отреагировал, и госавтоинспекторы начали его преследование. В погоне за злоумышленниками полицейским пришлось применить табельное оружие.

"После того как у преследуемого внедорожника были прострелены два колеса, он съехал в кювет и какое-то время продолжал двигаться по сугробам, но вскоре все-таки заглох. Из салона без верхней одежды выскочили двое и бросились в разные стороны. Однако, убегая в чистом поле без одежды, оба вскоре замерзли и решили сдаться сами", - рассказал представитель ведомства.

Кроме них, на заднем сиденье автомобиля полицейские обнаружили 18-летнюю девушку. Для дальнейшего разбирательства все трое были доставлены в отдел полиции.

Впоследствии выяснилось, что ради этой пассажирки и была угнана Toyota.

Как выяснилось, находясь в доме в отсутствие хозяина, молодые люди нашли под диваном крупную сумму денег, а в прихожей ключи от автомобиля. "После этого они пригласили в гости знакомую девушку и решили произвести на ее впечатление, выдав машину за свою и предложив ей съездить в новосибирский зоопарк. При этом за руль сел ранее судимый злоумышленник, у которого не было даже водительского удостоверения", - отметили в пресс-службе.

Уголовное дело возбуждено по части 2 статьи 158 УК РФ (кража с причинением значительного ущерба) и части 2 статьи 166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем).