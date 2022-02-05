Поиск
Лыжные гонки10:45Женщины. ФиналПодробнее
Биатлон12:00Микст. ФиналПодробнее
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 08:11Заразились
на 04.02В России 12 452 765+168 201В мире 390 833 248+2 804 243

В Омске задержали подозреваемого в краже светофора с целью получения электроэнергии

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Сотрудники уголовного розыска в Омске по горячим следам раскрыли кражу светофора, сообщает в субботу пресс-служба Главного управления МВД РФ по Омской области.

В полицию обратился сторож школы, расположенной на улице Усадебной. Утром мужчина обнаружил на территории учебного заведения два погнутых знака пешеходного перехода и пропажу односекционного мигающего светофора.

На месте происшествия оперативники выяснили, что к краже может быть причастен уже известный им гражданин 39 лет, ранее уже привлекавшийся к уголовной ответственности за нанесение побоев и угрозу убийством. Его задержали дома, когда он занимался изучением похищенной техники.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ ("Кража"). Дознаватель установила, что омичу отключили электричество за неуплату, и он решил использовать в качестве источника электроэнергии солнечную батарею светофора. Ножовкой спилил металлический столб, сдал его в пункт приема металлолома, а знаки и сам светофор выкинул. Сумма ущерба составила 56 500 рублей.

В настоящее время все похищенное возвращено организации, обслуживающей светофорные объекты.

Омск

Новости по теме

Новости

Один рабочий погиб при сходе лавины на Сахалине

Двух рабочих извлекли из-под лавины на Сахалине

Суд в Санкт-Петербурге оставил совладельца "Рив Гош" Мейера в СИЗО до 1 марта

Суд в Санкт-Петербурге оставил совладельца "Рив Гош" Мейера в СИЗО до 1 марта

Что произошло за день: пятница, 4 февраля

АЕБ попросила правительство России не считать Швейцарию офшором

АЕБ попросила правительство России не считать Швейцарию офшором

Российское посольство на Филиппинах сильно повреждено пожаром

Пользователи "ВКонтакте" стали жаловаться на сбои

"СПБ биржа" приостановила торги из-за сбоя

"СПБ биржа" приостановила торги из-за сбоя

Прокуратура Кубани проверит причину отказа в лечении ребенка со СМА

Пандемия коронавируса

Попова сообщила о замедлении распространения "омикрона" в России

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });