В Омске задержали подозреваемого в краже светофора с целью получения электроэнергии

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Сотрудники уголовного розыска в Омске по горячим следам раскрыли кражу светофора, сообщает в субботу пресс-служба Главного управления МВД РФ по Омской области.

В полицию обратился сторож школы, расположенной на улице Усадебной. Утром мужчина обнаружил на территории учебного заведения два погнутых знака пешеходного перехода и пропажу односекционного мигающего светофора.

На месте происшествия оперативники выяснили, что к краже может быть причастен уже известный им гражданин 39 лет, ранее уже привлекавшийся к уголовной ответственности за нанесение побоев и угрозу убийством. Его задержали дома, когда он занимался изучением похищенной техники.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ ("Кража"). Дознаватель установила, что омичу отключили электричество за неуплату, и он решил использовать в качестве источника электроэнергии солнечную батарею светофора. Ножовкой спилил металлический столб, сдал его в пункт приема металлолома, а знаки и сам светофор выкинул. Сумма ущерба составила 56 500 рублей.

В настоящее время все похищенное возвращено организации, обслуживающей светофорные объекты.