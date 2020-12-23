Минстрой привлечет более $300 млн на спасение Байкала

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - На спасение Байкала от загрязнения планируется привлечь $354 млн, эти средства министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ намерено направить на модернизацию очистных сооружений, сообщает в среду газета "Известия".

"Проект будет финансироваться на основании соглашения о займе между государством и международной финансовой организацией Новый банк развития (НБР, создан странами-членами БРИКС), сказали в ведомстве. Предполагаемая сумма кредита - $354 млн", - говорится в публикации.

В Минстрое изданию также заявили, что кредит будет дан в рамках программы государственных внешних заимствований РФ на 2021-2023 годы.

В ведомстве пояснили, что системы водоотведения и очистных сооружений на Байкальской природной территории нуждаются в комплексной модернизации. Это требует значительных средств, но муниципальные образования не располагают ими, уточняется в статье.

"Минстрой подготовил и согласовал с Минфином и Минэкономразвития заявку на инициирование проекта и концепции инвестиционного проекта "Развитие комплексов очистных сооружений и систем водоотведения в населенных пунктах, расположенных на Байкальской природной территории РФ"", - сообщили газете в Минстрое.

Новый проект по модернизации систем водоотведения Байкальской природной территории планируется реализовать за шесть лет. Соглашение о займе, которое в числе прочего определит его точные сроки, должно быть подписано в ноябре 2021 года, заявили "Известиям" в министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ.