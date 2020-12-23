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Жену мордовского священника арестовали по делу об истязании детей

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Суд в Мордовии арестовал 56-летнюю женщину по делу об истязании шести из 12 детей, воспитывавшихся в одной семье, сообщили в СК. Ранее по этому делу был арестован глава семьи. Источник "Интерфакса" говорил, что это священник.

По версии следствия, с 1996 по 2020 годы эта женщина у себя дома в Чамзинском районе причиняла физические и психические страдания детям, нанося им телесные повреждения, лишая пищи и сна. Следствие также считает, что она ненадлежащим образом исполняла обязанности по их воспитанию. По делу признаны потерпевшими признаны шесть детей из двенадцати, которые воспитывались в этой семье.

В СК напомнили, что мужу арестованной вменяют два эпизода иных действий сексуального характера в отношении дочери в период времени, когда она являлась малолетней (п. "б" ч. 4 ст. 132 УК).

Мордовия СКР Чамзинский район

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