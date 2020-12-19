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В Мордовии священника арестовали по делу о насилии над ребенком

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - В Мордовии суд удовлетворил ходатайство следствия об аресте 54-летнего мужчины, обвиняемого в совершении действий сексуального характера в отношении приемной дочери (п. "б" ч. 4 ст. 132 УК РФ). О этом сообщает следственное управление СК по республике.

Накануне сообщалось, что жителя Мордовии задержали по подозрению в издевательствах над родными и приемными детьми. Источник уточнял, что подозреваемый - священник.

По данным следствия, в 2005 и 2012 годах, когда приемной дочери мужчины было шесть и тринадцать лет соответственно, он совершил в ее отношении преступления сексуального характера. Кроме того, мужчина вместе с женой стал фигурантом дела об истязаниях и неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетних (пп. "а", "г" ч.2 ст.117 УК РФ, ст.156 УК РФ) в период 1996-2020 годов. Потерпевшие - шестеро несовершеннолетних. Всего в семье воспитывалось 12 детей.

В субботу руководитель следственного управления Анатолий Ситников в поселке Чамзинка принял четверых из проживавших в семье детей, в том числе одного несовершеннолетнего. Они рассказали об условиях жизни в семье и их воспитании, а также об обстоятельствах совершенных преступлений.

Мордовия

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