Турпоток из России за границу в 2020 году упал на 77%

Въездной турпоток, по оценке АТОР, упал более чем на 93%

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Более 2,7 млн россиян совершили заграничные поездки в 2020 году, это на 77% меньше, чем годом ранее, сообщила журналистам в среду исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

"По итогам 2020 года общий объем выехавших из России за границу туристов составил 2,753 млн - это включая первый квартал 2020 года, когда поток был достаточно активный. Снижение по сравнению с 2019 составляет 77%. В 2019 году за рубеж выехали более 20 млн туристов, из них 12 млн - организованные", - сказала Ломидзе на пресс-конференции в онлайн-формате 23 декабря.

По ее словам, в этом году выездной туризм был представлен лишь пятью направлениями, поскольку ряд стран, с которыми Россия возобновила авиасообщение, путешественников не принимали (Япония, Южная Корея, Швейцария, Австрия, Великобритания).

При этом падение турпотока по сравнению с 2019 годом произошло на всех направлениях, кроме Танзании, которая побила все рекорды. Также сравнительно неплохой результат показали Мальдивы.

В топ-5 направлений 2020 года вошли Турция (падение потока из РФ на 77% по сравнению с прошлым годом), ОАЭ (-61,4%), Куба (-67,5%), Мальдивы (-38%) и Танзания (прирост в 5,3 раза).

Более значительное падение потоков произошло во въездном туризме, отметила Ломидзе. "Если в выездном туризме были хоть какие-то возможности обслужить туристов, то во въездном таких возможностей не было, и вряд ли в ближайшие месяцы они появятся. Снижение объема составило 93,6%. Только в первом квартале можно говорить о каком-то заметном потоке", - добавила она.

Ломидзе подчеркнула, что, поскольку год еще не закончился, в подсчетах годового турпотока может быть небольшая погрешность не более 3-5%, которая существенно не изменит ситуацию.