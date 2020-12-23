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Поправки о декларации статуса кандидата-иноагента на выборах прошли первое чтение

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект об обязанности граждан-иностранных агентов декларировать свой статус при участии в избирательных кампаниях.

Законопроект № 1057892-7 18 ноября внесли в Госдуму несколько депутатов и сенаторов. Инициатива получила положительный отзыв правительства.

Кандидат, который является физлицом-иноагентом или связан с организацией-иноагентом, должен будет указывать свой статус в избирательных бюллетенях, подписных листах и агитационных материалах. Информация о статусе иноагента должна занимать не менее 15% от площади агитматериала.

Аффилированными лицами, согласно законопроекту, являются те, кто входил в состав такой организации или незарегистрированного объединения, являлся учредителем, руководителем или работником иностранного СМИ-иноагента или его российского представительства, а также лица, которые занимаются политической деятельностью и получали при этом деньги или имущество от иноагентов.

Незарегистрированные в России организации, признанные иногентами, иностранные СМИ-иноагенты и российские юрлица, учрежденные иностранным СМИ-иноагентом, "не вправе осуществлять деятельность, способствующую либо препятствующую выдвижению кандидатов, списков кандидатов". Они также лишаются права способствовать либо препятствовать "избранию зарегистрированных кандидатов, выдвижению инициативы проведения референдума и проведению референдума, достижению определенного результата на выборах, референдуме, а также в иных формах участвовать в избирательных кампаниях, кампаниях референдума".

Госдума иноагенты

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