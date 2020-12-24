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Поправки о штрафах за неуказание статуса иноагента прошли первое чтение

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект о введении штрафов за распространение информации об иностранных агентах и созданных ими материалов без указания их статуса.

Законопроект № 1060950-7 вводит административную ответственность за распространение в СМИ информации о физических лицах, некоммерческих организациях и общественных объединениях, не зарегистрированных в качестве юрлиц, признанных иностранными агентами, а также их материалов, без указания на данный статус.

За это предусмотрены штрафы для граждан в размере от 2000 до 2500 рублей, для должностных лиц - 4000-5000 рублей, для юридических лиц - от 40 000 до 50 000 рублей.

Предложенные в КоАП поправки предусматривают введение ответственности за непредоставление или несвоевременное предоставление в уполномоченные органы информации о наличии признаков иностранного агента для физических лиц и общественных объединений, по аналогии с существующими санкциями для НКО-иноагентов. Физических лиц предлагается наказывать штрафом от 30 000 до 50 000 рублей, в случае общественных объединений - штрафом от 5000 до 10 000 рублей для граждан и от 10 000 до 30 000 рублей для должностных лиц.

Отдельные штрафы предложены за производство и распространение в интернете и СМИ самими общественными объединениями и НКО собственных материалов, а также направление обращений в другие организации и государственные органы без указания на свой статус иноагента: в случае общественных объединений от до 100 000 рублей для физических лиц и до 300 000 рублей для должностных лиц. Если же участник признанного иноагентом общественного объединения "при осуществлении политической деятельности" опубликует собственные материалы и не укажет на свою принадлежность к такой организации, на него должен быть наложен штраф в 5000 рублей, считают авторы законопроекта.

В аналогичных случаях для некоммерческих организаций сохраняются штрафы до 300 000 рублей для должностных лиц и до полумиллиона рублей для юридических лиц, но положения КоАП так же дополняются штрафом в 5000 рублей для участников НКО-иноагентов за самостоятельное распространение собственных материалов политического характера без указания на свою принадлежность к организации.

Кроме того, для всех нарушений порядка распространения материалов иностранных агентов предусмотрена конфискация предмета административного нарушения.

Авторы законопроекта - главы комиссий Госдумы и Совета Федерации по борьбе со вмешательством извне Василий Пискарев и Андрей Климов - внесли его в палату 23 ноября. Ранее они же внесли законопроекты о возможности признания иностранными агентами физических лиц и незарегистрированных в качестве юридических лиц общественных объединений.

Госдума иноагенты Василий Пискарев Андрей Климов

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