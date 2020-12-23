Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 14:28Заразились
на 23.12В России 2 933 753+27 250В мире 78 011 432+646 791

Большой десантный корабль "Петр Моргунов" передали ВМФ России

Большой десантный корабль "Петр Моргунов" передали ВМФ России
Фото: Министерство обороны РФ

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - АО "Прибалтийский судостроительный завод "Янтарь" (ПСЗ, входит в Объединенную судостроительную корпорацию) официально передал большой десантный корабль проекта 11711 "Петр Моргунов" ВМФ России, сообщил корреспондент "Интерфакса".

Торжественное построение экипажа прошло на верхней палубе корабля, где был зачитан приказ Главнокомандующего ВМФ о приеме БДК в состав флота. Затем под гимн России на корабле был поднят Андреевский флаг. С этого момента "Петр Моргунов" стал боевой единицей военного флота страны – зачислен в состав 121-й бригады Северного флота. В ближайшее время корабль совершит переход к месту несения службы.

Как сообщалось, корабль "Петр Моргунов", строительство которого было начато в феврале 2016 года, планировалось передать флоту в 2018 году. Но только в мае 2018 года БДК был спущен на воду. Заводские ходовые испытания начались в конце 2019 года. За это время корабль неоднократно возвращался на завод для устранения выявленных замечаний.

Строительство велось в напряженной обстановке, так как шло с учетом ошибок, допущенных сначала при проектировании головного корабля проекта 11711 "Иван Грен", а затем и работы по их устранению "с колес".

БДК проекта 11711 является развитием больших десантных кораблей проекта 1171, великолепно зарекомендовавших себя за десятилетия службы в советском, а позже и в российском флоте. При этом большая часть конструкции претерпела серьезные изменения.

БДК может перевозить до 300 десантников, до 13 танков или до 36 бронемашин основных типов, а также буксируемую артиллерию. Дальность похода – до 3,5 тыс. морских миль, скорость хода – 16 узлов. Для высадки на необорудованном побережье имеются инженерные понтоны, которые, сцепляясь, образуют мост от корабля до берега. Высадка десанта возможна при волнении до 4 баллов.

Водоизмещение – 5 тыс. тонн, длина – 120 м, осадка – 3,6 м. Мощность двигателей – 5200 л.с. Экипаж – 100 человек. Вооружение – 30-мм автоматическая артиллерийская установка АК-630М-2 "Дуэт" скорострельностью до 10 тысяч выстрелов в минуту, две установки АК-630 с радиолокационной системой управления. На палубе БДК предусмотрено базирование двух вертолетов.

ВМФ РФ Петр Моргунов ПСЗ Янтарь ОАК

Новости

Соратникам Тесака предъявили обвинение в убийстве двух мигрантов

Прокуроры проверят инцидент с ребенком-инвалидом на рейсе "Победы"

Закон о реальном сроке за перекрытие улиц прошел третье чтение

Госдума запретила распространять личные данные россиян без их согласия

Дума приняла закон о праве кабмина определять условия регулирования цен на продукты

В России коронавирус обнаружили еще у 27 250 человек

В России коронавирус обнаружили еще у 27 250 человек

Госдума приняла закон о физлицах-иноагентах

Против мэра Томска возбудили еще одно дело о превышении полномочий

Против мэра Томска возбудили еще одно дело о превышении полномочий

Рябков заявил о регулярных кибератаках с американских серверов

Спецхолдинг "Газпром международные проекты" стал владельцем Nord Stream 2 AG

Спецхолдинг "Газпром международные проекты" стал владельцем Nord Stream 2 AG
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');