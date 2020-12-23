Большой десантный корабль "Петр Моргунов" передали ВМФ России

Фото: Министерство обороны РФ

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - АО "Прибалтийский судостроительный завод "Янтарь" (ПСЗ, входит в Объединенную судостроительную корпорацию) официально передал большой десантный корабль проекта 11711 "Петр Моргунов" ВМФ России, сообщил корреспондент "Интерфакса".

Торжественное построение экипажа прошло на верхней палубе корабля, где был зачитан приказ Главнокомандующего ВМФ о приеме БДК в состав флота. Затем под гимн России на корабле был поднят Андреевский флаг. С этого момента "Петр Моргунов" стал боевой единицей военного флота страны – зачислен в состав 121-й бригады Северного флота. В ближайшее время корабль совершит переход к месту несения службы.

Как сообщалось, корабль "Петр Моргунов", строительство которого было начато в феврале 2016 года, планировалось передать флоту в 2018 году. Но только в мае 2018 года БДК был спущен на воду. Заводские ходовые испытания начались в конце 2019 года. За это время корабль неоднократно возвращался на завод для устранения выявленных замечаний.

Строительство велось в напряженной обстановке, так как шло с учетом ошибок, допущенных сначала при проектировании головного корабля проекта 11711 "Иван Грен", а затем и работы по их устранению "с колес".

БДК проекта 11711 является развитием больших десантных кораблей проекта 1171, великолепно зарекомендовавших себя за десятилетия службы в советском, а позже и в российском флоте. При этом большая часть конструкции претерпела серьезные изменения.

БДК может перевозить до 300 десантников, до 13 танков или до 36 бронемашин основных типов, а также буксируемую артиллерию. Дальность похода – до 3,5 тыс. морских миль, скорость хода – 16 узлов. Для высадки на необорудованном побережье имеются инженерные понтоны, которые, сцепляясь, образуют мост от корабля до берега. Высадка десанта возможна при волнении до 4 баллов.

Водоизмещение – 5 тыс. тонн, длина – 120 м, осадка – 3,6 м. Мощность двигателей – 5200 л.с. Экипаж – 100 человек. Вооружение – 30-мм автоматическая артиллерийская установка АК-630М-2 "Дуэт" скорострельностью до 10 тысяч выстрелов в минуту, две установки АК-630 с радиолокационной системой управления. На палубе БДК предусмотрено базирование двух вертолетов.