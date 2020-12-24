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Российские военные усилили систему разведки и ПВО у границ РФ

Российские военные усилили систему разведки и ПВО у границ РФ
Фото: Минобороны РФ/ТАСС

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Российские военные усилили систему разведки и противовоздушной обороны (ПВО) в приграничных районах. Об этом сообщил в четверг начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов на брифинге для иностранных военных атташе.

Он отметил, что развивалась система ПВО. В первую очередь наращивалась система разведки воздушного пространства в приграничных районах РФ.

По его словам, увеличены огневые возможности средств ПВО, в том числе по борьбе с крылатыми ракетами.

Герасимов уточнил, что в войска военных округов, Северного флота и ВДВ поставлено около 1 700 единиц бронетанкового, ракетно-артиллерийского и другого вооружения.

"Для обеспечения безопасности РФ с океанских и морских направлений ведется строительство кораблей дальней и ближней морских зон, совершенствуется система базирования ВМФ", - сказал Герасимов.

О гонке вооружений

"(Будет продолжено - ИФ) поступательное и сбалансированное развитие армии и флота для обеспечения мирного социально-экономического развития страны без втягивания в затратную гонку вооружений", - сказал Герасимов.

Он отметил, что в следующем году Минобороны РФ продолжит работу по созданию условий по стабилизации обстановки на глобальном и региональном уровнях.

"Вооруженные силы РФ способны нейтрализовать любые угрозы безопасности государства и гарантированно защитить национальные интересы России и ее союзников", - сказал Герасимов.

Минобороны РФ Генштаб РФ Валерий Герасимов

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