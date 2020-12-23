Владельцем упавшего под Воронежем вертолета оказался молочный комбинат

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Частный вертолет, совершивший жесткую посадку ву Рамонском районе Воронежской области, принадлежит молочному комбинату "Воронежский" (входит в холдинг "Молвест", основной бренд продукции "Вкуснотеево"), сообщил "Интерфаксу" начальник транспортного отдела молочного комбината Александр Фонов.

При этом он воздержался от дальнейших комментариев. В пресс-службе молочного холдинга "Молвест" информацию пока не комментируют.

Представитель вертолетного клуба "Солнечный" сообщил агентству, что потерпевший крушение вертолет арендовал у них площадку и в клубе не обслуживался.

Как сообщалось, вертолет в среду совершил жесткую посадку в поле западнее села Подгорное в Рамонском районе Воронежской области. Пострадали два человека, погибших нет.

Холдинг "Молвест" основан в 2006 году на базе ОАО "Молочный комбинат "Воронежский", он является одним из ведущих производителей молочной продукции в Центрально-Черноземном регионе России. "Молвест" производит продукцию под товарными марками "Вкуснотеево", "Иван Поддубный", "Нежный возраст", "Фруате".