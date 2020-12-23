Роспотребнадзор разработал рекомендации для регионов на Новый год

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Роспотребнадзор в преддверии новогодних праздников разработал методические рекомендации для регионов России, в рамках которых советует сократить количество участников мероприятий на открытом воздухе до 50 человек, сообщила глава ведомства Анна Попова.

"Для предстоящих праздников мы разработали методические рекомендации, это не требования. Они будут интерпретироваться в каждом субъекте в соответствии с той эписитуацией, которая там складывается. Мы рекомендуем сократить количество участников организованных мероприятий на открытом воздухе до 50 человек", - сказала Попова на брифинге в среду.

Роспотребнадзор считает, что наиболее эффективным и безопасным в этот период будет проведение мероприятий на открытом воздухе. "Должны работать катки, горки, но здесь также важно, и это есть в методических рекомендациях, чтобы организация работы этих спортивных сооружений была таким образом построена, чтобы люди не контактировали между собой до расстояния заражения", - отметила Попова.

Для этого, по ее словам, необходимо правильно организовать проведение мероприятий на открытом воздухе. "Надо, чтобы люди не толпились ни в раздевалках, ни в пунктах проката. Хорошая организация - это залог безопасного проведения времени на открытом воздухе в таких объектах", - сказала глава Роспотребнадзора.

Также рекомендуется при организации туристических поездок и мероприятий соблюдать масочный режим, социальную дистанцию, постоянно использовать санитайзеры.

В общественном транспорте Роспотребнадзор рекомендует проводить дезинфекционные мероприятия чаще, чем обычно, так как востребованность транспорта в новогодние праздники будет выше, а также контролировать масочный режим.

Попова отметила, что фудкортам в торговых центрах рекомендуется каждые три часа работы организовывать небольшие перерывы для проведения полной дезинфекции. Она пояснила, что фудкорты - это место общения без масок, поэтому риски инфицирования коронавирусом возрастают.

По ее словам, в торговых центрах и магазинах дополнительными будут ежедневные уборки с дезинфекциями и в течение рабочего дня, и по его окончании.

Кроме того, Попова напомнила, что требования носить маски в общественных местах остается. "Это уже не рекомендация, это требование (...) остается обязательным, его нужно соблюдать в помещениях, в транспорте и при массовых мероприятиях на улице, во всех остальных случаях на улице мы маску не требуем", - сказала глава Роспотребнадзора.

Она подчеркнула, что решение об обязательности тех или иных мер будет приниматься в каждом регионе отдельно, исходя из эпидемиологической ситуации.