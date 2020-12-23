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В Калининградской области введут дополнительные ограничения по COVID

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Правительство Калининградской области вводит ряд ограничительных мер в связи со сложной ситуацией с коронавирусной инфекцией, сообщила пресс-служба губернатора.

Так, с 25 декабря по 10 января запрещается проведение новогодних торжеств в образовательных организациях, учреждениях культуры, спорта, развлекательных центрах, арт-пространствах, музеях, галереях, торговых центрах. Исключение касается детских садов, которые должны соблюдать разработанные ранее требования. Также данное ограничение касается уличных концертов и фестивалей.

При этом разрешена деятельность кинотеатров при загрузке не более 50%.

До 31 января продлевается ограничение на проведение банкетов, свадеб, корпоративов, в том числе на рабочих местах. До 17 января запрещена торжественная регистрация браков.

Время школьных каникул устанавливается с 28 декабря по 17 января. При этом учреждения дополнительного образования, колледжи и вузы проводят работу в дистанционной форме. Детские сады будут функционировать в штатном режиме. Фитнес-центры и спортклубы не смогут проводить групповые тренировки, на самостоятельные занятия клиентов таких организаций ограничения не распространяются.

С 25 декабря запрещается деятельность предприятий общественного питания, расположенных в торговых центрах и не имеющих отдельного входа. До 15 января продолжает действовать ограничение на деятельность фуд-кортов и стрит-фудов.

Запрещено обслуживание посетителей предприятий общественного питания с 00:00 31 декабря 2020 года до 00:00 3 января 2021 года. В период с 25 по 30 декабря работа общепита разрешена с 6 до 19 часов, с 3 по 10 января - с 6 до 21 часа. При этом возможно обслуживание навынос, доставка на дом, в гостиничные номера. Кроме того, ограничение не распространяется на предприятия общественного питания при гостиницах и иных средствах размещения для обслуживания их постояльцев по определенному графику.

Ограничения коснутся и туристической сферы. С 25 декабря по 10 января запрещается проведение экскурсий для группы более 10 человек в музеях, на выставках, туристических прогулках, автобусных экскурсионных маршрутах.

До 10 января продолжается предоставление государственных и муниципальных услуг в помещениях МФЦ по предварительной записи, до 15 января в таком же режиме будут оказываться юридические и нотариальные услуги.

В области на 23 декабря на COVID-19 обследовано нарастающим итогом 433 816 человек, из них выявлено 16 084 случая заражения (12 793 человека выздоровели), умерли 167, остаются под медицинским наблюдением 12 418 человек.

Хроника 09 января – 23 декабря 2020 годаПандемия коронавируса
Калининградская область Коронавирус

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