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Власти Красноярского края сделают 31 декабря выходным днем

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - В этом году 31 декабря станет выходным днем в Красноярском крае, сообщили "Интерфаксу" в четверг в пресс-службе губернатора и правительства региона.

"Решено 31 декабря объявить выходным днем. Указ сейчас готовится", - сказал собеседник агентства.

Он также уточнил, что юристы правительства сейчас прорабатывают возможность оставить выходным днем и ближайшую субботу - 26 декабря, которую другие регионы ранее объявили рабочей после решения сделать 31 декабря выходным.

Накануне президент РФ Владимир Путин на заседании Госсовета рекомендовал всем губернаторам объявить 31 декабря выходным днем.

Ранее 31 декабря было объявлено выходным днем в этом году в Петербурге. Аналогичное решение также приняли десятки регионов, в частности, Бурятия, ЯНАО, Магаданская область, Ярославская область и другие субъекты РФ.

Красноярский край

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