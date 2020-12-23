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Путин поддержал предложение о выходном дне 31 декабря по всей стране

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин поддержал предложение главы фракции "Единая Россия" Сергея Неверова сделать 31 декабря нерабочим днем по всей стране.

"Что касается 31 декабря, объявления его нерабочим... отдыхать не работать. У нас праздников много на Новый Год, одним больше одним меньше, наверное, не убудет от нас. Но 31-го, действительно, очень своеобразная работа, мягко говоря, организуется, поэтому, конечно, наверное, следует это (предложение - ИФ) поддержать", - сказал Путин в среду на совместном заседании Госсовета и Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

Он отметил, что "в соответствии с действующим законом мы не можем в эти сроки ввести это на федеральном уровне". В связи с этим Путин обратил внимание на предложение Неверова, и тем субъектам РФ, где еще такое решение не принято, рекомендовал сделать это.

"А со следующего года необходимо решение принять, чтобы организовать этот праздничный день на будущее на федеральном уровне", - сказал президент.

Ранее 31 декабря было объявлено выходным днем в этом году в Петербурге. Аналогичное решение также приняли десятки регионов, в частности, Бурятия, ЯНАО, Магаданская область, Ярославская область и другие субъекты Федерации.

Владимир Путин Сергей Неверов

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