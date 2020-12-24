Ростовский иеговист получил условный срок за экстремизм

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - В Ростове-на-Дону Ленинский районный суд назначил условный срок Семену Байбаку, которого преследуют за участие в запрещенной в России религиозной организции "Свидетели Иеговы", сообщил правозащитный центр "Мемориал".

Следствие и суд установили, что он с 27 июня 2018 года по 17 мая 2019 года, "заведомо зная, в том числе из СМИ, о ликвидации организации, имея умысел на участие в деятельности экстремистской организации [...] принял участие в деятельности организации свидетелей Иеговы "Центральная, Ростов-на-Дону". В том числе он собирал пожертвования для этой организации и проводил беседы, пропагандируя ее деятельность, говорится в деле.

Уголовное дело в отношении Байбака и еще одного верующего - Руслана Алыева - возбудили 6 июня 2019 года. Их обвиняли в участии в деятельности экстремистской организации, но в ноябре 2019 года Байбаку было предъявлено обвинение также в финансировании экстремистской деятельности. 10 июня 2019 года обоих поместили под домашний арест.

До суда Байбак полтора года находился под домашним арестом. Суд приговорил его к 3,5 года лишения свободы условно с испытательным сроком 4,5 года и году ограничения свободы. Теперь ему запрещено выходить из дома с 22:00 до 6:00, посещать учреждения, где продается спиртное и покидать город, а также менять работу и место жительства. Он будет обязан два раза в месяц регистрироваться в надзорном органе.

Алыеву суд назначил 2,5 года условно 18 декабря 2020 года.

В апреле 2017 года Верховный суд России признал "Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России" экстремистской организацией и ликвидировал ее. В августе того же года все общины свидетелей Иеговы внесли в список запрещенных экстремистских организаций.