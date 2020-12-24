Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 12:04Заразились
на 24.12В России 2 963 688+29 935В мире 78 704 434+693 002

Ростовский иеговист получил условный срок за экстремизм

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - В Ростове-на-Дону Ленинский районный суд назначил условный срок Семену Байбаку, которого преследуют за участие в запрещенной в России религиозной организции "Свидетели Иеговы", сообщил правозащитный центр "Мемориал".

Следствие и суд установили, что он с 27 июня 2018 года по 17 мая 2019 года, "заведомо зная, в том числе из СМИ, о ликвидации организации, имея умысел на участие в деятельности экстремистской организации [...] принял участие в деятельности организации свидетелей Иеговы "Центральная, Ростов-на-Дону". В том числе он собирал пожертвования для этой организации и проводил беседы, пропагандируя ее деятельность, говорится в деле.

Уголовное дело в отношении Байбака и еще одного верующего - Руслана Алыева - возбудили 6 июня 2019 года. Их обвиняли в участии в деятельности экстремистской организации, но в ноябре 2019 года Байбаку было предъявлено обвинение также в финансировании экстремистской деятельности. 10 июня 2019 года обоих поместили под домашний арест.

До суда Байбак полтора года находился под домашним арестом. Суд приговорил его к 3,5 года лишения свободы условно с испытательным сроком 4,5 года и году ограничения свободы. Теперь ему запрещено выходить из дома с 22:00 до 6:00, посещать учреждения, где продается спиртное и покидать город, а также менять работу и место жительства. Он будет обязан два раза в месяц регистрироваться в надзорном органе.

Алыеву суд назначил 2,5 года условно 18 декабря 2020 года.

В апреле 2017 года Верховный суд России признал "Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России" экстремистской организацией и ликвидировал ее. В августе того же года все общины свидетелей Иеговы внесли в список запрещенных экстремистских организаций.

Ростов-на-Дону Свидетели Иеговы Семен Байбак Мемориал Руслан Алыев

Новости по теме

Новости
Пандемия коронавируса

Матвиенко сочла недопустимым введение "ковидных паспортов"

В Москве за год умерло в три раза больше священников и монахов, чем годом ранее

В Москве за год умерло в три раза больше священников и монахов, чем годом ранее

"Интерфакс" объединяет все сервисы для участников рынка закупок под брендом "Маркер"

Пандемия коронавируса

В России зарегистрирован новый антирекорд по COVID-19

В России зарегистрирован новый антирекорд по COVID-19

ВС разъяснил ситуацию с COVID-мораторием и давно назревшим банкротством

ВС разъяснил ситуацию с COVID-мораторием и давно назревшим банкротством

Севастопольский спортсмен задержан по подозрению в убийстве жены

Законопроект о "золотых визах" для иностранных инвесторов согласован ведомствами РФ

Что случилось этой ночью: четверг, 24 декабря

Американский госдеп обвинил ФСБ в отравлении Навального "Новичком"

Американский госдеп обвинил ФСБ в отравлении Навального "Новичком"

Госдума проведет последнее заседание осенней сессии

Госдума проведет последнее заседание осенней сессии
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');