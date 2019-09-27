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Полпреда президента обеспокоила активизация новых религий на юге России

Полпреда президента обеспокоила активизация новых религий на юге России
Полномочный представитель президента РФ в Южном федеральном округе Владимир Устинов
Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Полпред президента в Южном федеральном округе, бывший генпрокурор и министр юстиции Владимир Устинов заявил, что встревожен активизацией организаций, которые представляют так называемые "новые религии". По его словам, как правило, это тоталитарные секты, вербующие молодежь. Он заявил об этом на заседании совета при полпреде в Ростове-на-Дону.

Также Устинов обеспокоен распространением среди молодежи агрессивных националистических настроений, идей религиозного и политического экстремизма. Он призвал регионы ЮФО усилить борьбу с организациями, которые распространяют такие идеи.

Чиновник напомнил, что на Кубани, в Волгоградской и Ростовской областях представители иностранной неправительственной организации активно вербовали молодых людей. Что это была за НПО, он не уточнил.

До мая 2019 года в Ростовской области продолжала действовать ячейка запрещенных в России "Свидетелей Иеговы", которая свободно распространяла свою литературу и активно вербовала молодежь, добавил он. Также он обратил внимание силовых структур на ячейку "Свидетелей Иеговы" в городе Ейске, члены которой, по его информации, "свили там гнездо" и "терроризируют православную церковь".

"Вполне очевидно, что мы имеем дело с сознательными усилиями экстремистских организаций и отдельных лиц, направленными на подрывную идеологическую обработку молодежи, склонение ее к противоправной деятельности", - добавил полпред.

Владимир Устинов ЮФО Ростов-на-Дону Ейск Волгоградская область Кубань Свидетели Иеговы

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