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Евро подорожал на восемь копеек, доллар подешевел

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - В четверг утром кКурс доллара снижается, курс евро растет на "Московской бирже", рубль стабилен к бивалютной корзине в ожидании новых стимулов к движению и при сниженной активности игроков перед Рождеством по Григорианскому календарю.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 74,95-75,09 рубля за доллар. По итогам первой минуты торгов доллар подешевел на 8,5 копейки до 75 рублей. Евро подорожал на 8 копеек до 91,57 рубля. Бивалютная корзина ($0,55 и 0,45 евро) подешевела всего на 0,9 копейки к уровню закрытия среды, до 82,45 рубля.

Доллар при этом оказался на 46,21 копейки ниже уровня действующего официального курса, евро - на 41,47 копейки ниже официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль демонстрирует небольшую разнонаправленную динамику к доллару и евро на фоне снижения активности игроков перед рождественскими каникулами на западных биржах. Поддержку рублю оказывают цены на нефть, продолжающие укрепляться после публикации в среду данных об уменьшении запасов в США и сообщений о потенциальном торговом соглашении между Великобританией и Европейским союзом. Новости поддержали надежды рынка на восстановление спроса.

Европейские СМИ накануне сообщили со ссылками на дипломатические источники о приближении Великобритании и ЕС к успешному завершению переговоров и якобы уступках британской стороны, в частности, по рыболовству, хотя никакой официальной информации от институтов ЕС не поступало.

Некоторые издания, например, Financial Times, допускали, что Брюссель и Лондон могут уже в среду заключить соглашение.

В свою очередь газета The Independent со ссылкой на высокопоставленного дипломата ЕС написала, что достижение соглашения по дальнейшим отношениям сторон до 1 января "неизбежно", и это может произойти либо в среду, либо в четверг.

Поддержку нефтяному рынку также оказывает новость о возобновлении транспортного сообщения между Францией и Великобританией. Граждане ЕС и граждане Великобритании, направляющиеся в свое государство или страну проживания, а также граждане третьих стран, пользующиеся правом свободного передвижения в ЕС, должны быть освобождены от дальнейших временных ограничений при условии, что они пройдут тестирование или карантин, заявили в Брюсселе.

Франция со среды разрешила въезд из Великобритании французских граждан, граждан ЕС и третьих стран, являющихся резидентами Франции, при наличии отрицательного теста на COVID-19.

К 10:05 по Москве февральские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на 0,31% - до $51,36 за баррель. Февральские фьючерсы на WTI к этому моменту дорожали на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) на $0,34 (0,71%) - до $48,25 за баррель.

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 562 тыс. баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики страны. Товарные запасы бензина снизились на 1,12 млн баррелей, дистиллятов - на 2,33 млн баррелей.

Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали снижения запасов нефти на 3 млн баррелей, увеличения запасов бензина на 800 тыс. баррелей и падения запасов дистиллятов на 1,5 млн баррелей.

Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, прогнозировали, что данные Минэнерго США покажут снижение запасов нефти на 4,7 млн баррелей.

В то же время данные Американского института нефти (API), которые обычно публикуются за день до доклада Минэнерго, показали рост запасов нефти в Штатах на прошлой неделе на 2,7 млн баррелей.

Московская биржа Рождество коронавирус США Великобритания Евросоюз Brexit Brent WTI

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