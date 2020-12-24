Рынок акций РФ открылся ростом индексов РТС и МосБиржи на 0,2%

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в четверг ростом цен blue chips на фоне подъема мировых площадок и нефти (Brent превысила $51 за баррель) перед рождественскими праздниками на Западе; индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов выросли на 0,2%, при этом лидируют бумаги Сбербанка, а в аутсайдерах выступает "Газпром".

К 10:01 по Москве индекс МосБиржи составил 3259,28 пункта (+0,2%), индекс РТС - 1368,8 пункта (+0,2%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже выросли в пределах 1,2%.

Доллар просел до 74,91 рубля (-0,17 рубля), золото стоит $1880,9 за унцию (+0,2%).

Подорожали акции Сбербанка (+1,1% и +1,2% "префы"), АФК "Система" (+0,9%), "Магнита" (+0,8%), "АЛРОСА" (+0,7%), "ЛУКОЙЛа" (+0,7%), "Татнефти" (+0,7%), Московской биржи (+0,6%), "Газпром нефти" (+0,6%), "ММК" (+0,6%), "Роснефти" (+0,4%), "Сургутнефтегаза" (+0,4%), "НОВАТЭКа" (+0,4%), "Яндекса" (+0,4%), "НЛМК" (+0,3%), "Интер РАО" (+0,3%), Polymetal (+0,3%), "Северстали" (+0,2%), "Норникеля" (+0,2%), "Россетей" (+0,2%), банка ВТБ (+0,1%), ПАО "Полюс" (+0,1%).

Подешевели акции "Газпрома" (-1,3%), UC Rusal (-0,7%), "Аэрофлота" (-0,2%), "РусГидро" (-0,2%), "МТС" (-0,1%), "префы" "Сургутнефтегаза" (-0,1%).

Оценки аналитиков

По оценке ведущего аналитика компании "Олма" Антона Старцева, утром вероятно некоторое повышение по индексу РТС, поскольку улучшение обстановки на рынке энергоносителей после выхода отчета Минэнерго США пока не вполне учтено в котировках российских бумаг нефтегазового сектора. Между тем высокая активность инвесторов на рынках акций в ближайшие дни выглядит маловероятной с учетом предстоящего выходного в западных странах (в пятницу по случаю католического Рождества не будут проводиться торги в США и Европе). На валютном рынке в краткосрочной перспективе вероятна консолидация доллара вблизи уровня 75 руб./$1.

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие брокер" Андрей Кочетков, внешний фон утром в четверг можно назвать слабо позитивным: азиатские рынки торгуются в "плюсе" за исключением материкового Китая. Однако слабость китайских индексов относится к внутренней истории правительственных расследований в сфере монопольных практик компаний.

Источники в правительстве Великобритании говорят о том, что сделка с Евросоюзом может быть заключена уже до Рождества. Нефть дорожает, реагируя на слабый доллар и на сокращение запасов в США. В целом ожидается тихий и спокойный день. В Европе уже наступили выходные, а в США состоится раннее закрытие торгов. От российского рынка можно ждать консолидации, если не осторожного роста. Акции "Детского мира" будут торговаться последний день с дивидендами 5,08 рубля на бумагу.

В США в среду индексы акций показали смешанную динамику в пределах 0,3-0,4% на фоне разнополярных статданных.

Доходы населения США в ноябре упали на 1,1% (ожидалось снижение на 0,3%), расходы сократились на 0,4% (ожидалось снижение на 0,2%). Число новых заявок на пособие по безработице в Штатах на прошлой неделе составило 803 тыс. при прогнозах на уровне 880-885 тыс. после 885 тыс. заявок неделей ранее.

Индекс потребительского доверия Мичиганского университета в декабре вырос до 80,7 пункта при прогнозах на уровне 81,3 пункта после ноябрьских 76,9 пункта.

Продажи новостроек в США в ноябре рухнули на 11% по сравнению с предыдущим месяцем и составили 841 тыс. в пересчете на годовые темпы. Октябрьские продажи были пересмотрены с понижением до 945 тыс. домов с ранее объявленных 999 тыс.

Тем временем президент Дональд Трамп назвал новый пакет бюджетных стимулов "позором" и заявил, что хочет, чтобы Конгресс США внес поправки в законопроект о помощи в период пандемии COVID-19 и увеличил выплаты американцам и малому бизнесу.

Конгресс в понедельник, 21 декабря, принял пакет помощи в период пандемии коронавируса на сумму $900 млрд. Он предусматривает выплаты до $600 для взрослых и детей.

Центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC) США сообщил, что уже более 1 млн жителей страны были вакцинированы от коронавируса, пишет CNBC. Цель правительства - привить 20 млн человек до конца текущего года.

В четверг в Азии преобладает позитивная динамика индексов за исключением материкового Китая (японский Nikkei 225 вырос на 0,5%, китайский Shanghai Composite просел на 0,6%, гонконгский Hang Seng растет на 0,2%), "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 вырос на 0,2%) при слабой активности торгов перед католическим Рождеством.

В Китае негативную реакцию инвесторов вызвала новость о том, что регулирующие органы КНР начали антимонопольное расследование против онлайн-ритейлера Alibaba Group Holding Ltd.

Цены на нефть

Нефть утром в четверг дорожает на статистике Минэнерго США о сокращении запасов сырья в стране, укрепивших надежды инвесторов на восстановление спроса, а также на новостях о потенциальном торговом соглашении между Великобританией и Европейским союзом; цена Brent находится на $0,3 выше уровня, что отмечался при закрытии основных торгов Мосбиржи в среду.

Стоимость февральских фьючерсов на Brent к 10:01 по московскому времени составила $51,38 за баррель (+0,4% и +2,2% в среду), февральская цена WTI - $48,27 за баррель (+0,3% и +2,3% накануне).

Согласно данным Минэнерго США, запасы нефти на прошлой неделе сократились на 0,562 млн баррелей при прогнозах снижения на 2,9-3 млн баррелей, при этом сильнее ожиданий снизились резервы бензина и дистиллятов.

В то же время данные Американского института нефти (API), которые обычно публикуются за день до доклада Минэнерго, показали рост запасов нефти в Штатах на прошлой неделе на 2,7 млн баррелей.

Великобритания и ЕС близки к успешному завершению переговоров - СМИ

Тем временем европейские СМИ накануне сообщили со ссылками на дипломатические источники о приближении Великобритании и ЕС к успешному завершению переговоров и якобы уступках британской стороны, в частности, по рыболовству, хотя никакой официальной информации от институтов ЕС не поступало.

Некоторые издания, например, Financial Times, допускали, что Брюссель и Лондон могут заключить соглашение уже в среду. Газета The Independent со ссылкой на высокопоставленного дипломата ЕС написала, что достижение соглашения по дальнейшим отношениям сторон до 1 января "неизбежно", и это может произойти либо в среду, либо в четверг.

Франция со среды разрешила въезд из Великобритании французских граждан, граждан ЕС и третьих стран, являющихся резидентами Франции, при наличии отрицательного теста на COVID-19.