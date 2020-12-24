"Почта России" создала "дочку", которая займется IT-направлением

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - ООО "Почтовые финансы", IT-филиал "Почты России", учредило компанию "Почта Диджитал", следует из данных системы "СПАРК-Интерфакс".

Как пояснили "Интерфаксу" в компании, "Почта Диджитал" будет холдинговой структурой для технологичного направления "Почты". Она создается для повышения скорости и внутренней эффективности IT-разработок. Также выделение в обособленную компанию позволит "Почтатеху" претендовать на налоговые льготы для IT-компаний.

Кроме того, новая компания планирует запуск совместных проектов с технологическими компаниями, добавили в "Почте".

Глава "Почты России" Максим Акимов в начале декабря говорил, что компания выделит цифровой дивизион в отдельную структуру и удвоит количество разработчиков (число сотрудников IT-направления на конец 2019 года составляет около 600 человек).

Сейчас компания развивает онлайн-сервис отправки писем и посылок для интернет-магазинов, занимается разработкой собственного сайта и мобильного приложения и предоставлением других онлайн-услуг. Ожидается, что выручка от цифровых услуг "Почты России" по итогам 2020 года достигнет порядка 32 млрд рублей против 21 млрд рублей в 2019 году.

Новое юрлицо возглавит Владимир Урбанский, который сейчас руководит "Почтатехом". "Почтатех" - подразделение "Почты России", созданное в 2016 году для ее цифровой трансформации. "Почтатех" развивает и разрабатывает ключевые цифровые системы компании: мобильное приложение, портал pochta.ru, комплекс решений для бизнеса, единая автоматизированная система отделений почтовой связи (ЕАС ОПС, ключевая система для 42 тыс. отделений "Почты России"), различные логистические, сортировочные и курьерские системы, продукты для электронной коммерции и другое.