Дочерняя IT-компания "Почты России" "Почтатех" сменила гендиректора

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - Гендиректором ООО "Почтовые технологии" ("Почтатех", "дочка" "Почты России") назначен Данияр Садыков, ранее занимавший должность операционного директора компании, сообщила "Почта России".

В новой должности он сосредоточится на дальнейшей цифровизации сервисов "Почты России", займется созданием новых B2B-решений для селлеров и маркетплейсов, а также подготовит компанию к потенциальному выходу на внешний рынок услуг.

Прежний гендиректор "Почтатеха" Станислав Чернин останется главой совета директоров компании. Он займется стратегическим развитием "Почтатеха", а также продолжит реализацию инновационных проектов в должности директора по инновациям "Почты России", которую занимает с 2021 года.

Садыков закончил Московский технический университет связи и информатики. До прихода в "Почтатех" он разрабатывал и реализовывал стратегии развития в нескольких IT-компаниях. С 2015 по 2019 год в роли директора по развитию бизнеса отвечал за формирование и реализацию плана продаж дочерней IT-компании "Ростелекома" - "РТЛабс". С 2020 года занимался операционным управлением в ФГБУ НИИ "Восход".

"Почтатех" - дочерняя IT-компания "Почты России", созданная в 2016 году для ее цифровой трансформации. "Почтатех" разрабатывает для "Почты России" сложные цифровые продукты. В портфолио "Почтатеха" более 100 продуктов - как для клиентов "Почты", так и для ее сотрудников.