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Песков исключил связь самоубийств сотрудников ФСО с переработками

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что недавние случаи самоубийств сотрудников ФСО не связаны с перегрузками на работе. Его спросили о причинах недавних суицидов двух сотрудников спецслужбы.

"Это такая человеческая трагедия, опять же личная трагедия. Причины предыдущего случая тоже не были связаны с многочисленными переработками и со всем остальным. Это неверная информация, - сказал он. - Это связано исключительно с личными причинами. Большего я вам не могу сказать".

22 декабря СМИ сообщили о самоубийстве подполковника ФСО, по данным "МК", это был замначальника отделения, ему было 38 лет. Еще об одном подобном случае стало известно в конце ноября, тогда источник "МК" сообщал о проблемах в личной жизни и напряженной работе погибшего.

ФСО Дмитрий Песков Кремль

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