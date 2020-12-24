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Ректор Литвиненко предложил создать мега-регулятора в ТЭК

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Ректор Санкт-Петербургского горного университета Владимир Литвиненко предложил создать мега-регулятора в ТЭК. Он заявил об этом на заседании общественного совета Минэнерго. Его предложение поддержал председатель совета - глава Сбербанк Герман Греф.

По словам Литвиненко, в регулировании энергетики "мы как плыли еще в начале 90-х годов, так и плывем".

"Вопросы регулирования, например, агрохимии, нефтехимии (я имею отношение к ним), находятся одновременно у двух министров. Разве это нормально? Ресурсная база: да никакого отношения Минприроды к обеспечению и к регулированию Минэнерго не имеет. Миссия ЦКР, ГКЗ - это совершенно иная функция. Мы на 30 лет отстали от любых рыночных стран", - заявил он.

В связи с этим и поскольку в правительстве появился профильный вице-премьер Александр Новак, ректор призвал "срочно выработать подходы" и доложить президенту "о необходимости введения новой компетенции госрегулирования всего нашего сырьевого сектора".

Греф ответил: "Я думаю, что на самом деле есть под этим большой пласт проблем, мы с этим сталкивались не раз. Министерство энергетики действительно находится "между", компетенции явно не хватает. Поэтому проблемы начинаются в другой сфере и заканчиваются в другой сфере. Хотелось бы немножечко, может быть, более универсальную компетенцию иметь, и надо действительно это попробовать посмотреть и, может быть, надо посоветоваться и с министром и выйти".

"Сейчас появился отдельный вице-премьер, я думаю, что, может быть, нужно действительно попробовать. Мы это называем клиентскими путями, чтобы бесшовно можно было решать максимальный scope задач. Всегда будет разрез компетенций между ведомствами, нельзя в одно ведомство засунуть всё, но тем не менее хотелось бы действительно видеть министерство энергетики чуть-чуть более универсальным, потому что мы часто сталкиваемся и коллеги: здесь министерство финансов, здесь соответствующие ресурсные ведомства и т.д. Хотелось бы, чтобы у коллег было чуть-чуть побольше собственных полномочий", - заключил глава Сбербанка.

Владимир Литвиненко Петербург Минэнерго Герман Греф Сбербанк Александр Новак

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