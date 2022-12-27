Ректор Горного университета Литвиненко получил орден "За заслуги перед Отечеством"

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - В ходе поездки в Петербург президент России Владимир Путин встретился с ректором Санкт-Петербургского горного университета Владимиром Литвиненко, сообщила пресс-служба Кремля.

Глава государства вручил Литвиненко орден "За заслуги перед Отечеством" II степени.

Путин проводит в Петербурге неформальный саммит СНГ.

В октябре 2020 года президент подписал указ о награждении Владимира Литвиненко орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени за достижения в области научно-педагогической деятельности, подготовку квалифицированных специалистов и многолетнюю добросовестную работу, сообщает сайт университета. До того момента ректор уже был кавалером орденов Почета и "За заслуги перед отечеством" IV и III степеней. Также у него есть орден Андрея Первозванного за вклад в развитие минерально-сырьевого комплекса России.