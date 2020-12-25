Факультет журналистики МГУ объявил итоги ежегодного конкурса на стипендию Группы "Интерфакс" им. Бориса Грищенко

Фото: URA.RU/ТАСС

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Факультет журналистики Московского государственного университета им. Ломоносова (МГУ) и Группа "Интерфакс" подвели итоги ежегодного творческого конкурса на получение стипендии им. Бориса Грищенко.

Имя стипендиата "Интерфакса-2021" было объявлено в четверг на ежегодном "Дне практики" факультета журналистики МГУ. Им стала студентка 3-го курса Дарья Молоткова.

Решением конкурсной комиссии дипломом "Интерфакса" за высокое качество представленных на конкурс работ награждена студентка 3-го курса Ксения Сигаева. В 2020 году Сигаева была стипендиатом "Интерфакса".

"Стипендия Группы "Интерфакс" вручается студентам за активную работу в информационном жанре, который особенно актуален в 2020 году, когда весь мир перешел на удалённую работу. Помимо прочего, люди стали удалены от правды и в этом году как никогда её искали, что показывает рост трафика и огромный интерес к новостям. Поздравляю победителей с достойными наградами и желаю новых творческих побед!" - сказал заместитель генерального директора информационного агентства "Интерфакс" Юрий Погорелый, подводя итоги конкурса.

В общей сложности в творческом конкурсе на получение стипендии Группы "Интерфакс" приняли участие 14 человек. В их числе - Марат Гурциев, Юлия Куликова, Дарья Лабутина, Анастасия Сатарова, Мария Гордеева, Анастасия Евтеева, Юлия Захарова, Виктория Колганова, Дарья Лучкина, Кристина Пирахмедова, Екатерина Торгушина, Дарья Чернышова.

Конкурсная комиссия, в состав которой вошли представители от МГУ и "Интерфакса", оценивала не только качество представленных студентами-стажерами работ (не менее 20 опубликованных в СМИ авторских информационных заметок, подготовленных в период прохождения профессиональной практики), но и успешное завершение учебного семестра.

Стипендия им. Бориса Грищенко учреждена Группой "Интерфакс" на факультете журналистики МГУ им. М.В. Ломоносова в 2004 году в память об известном репортере Борисе Сергеевиче Грищенко (1937-2004 гг.) с целью поощрения молодых журналистов, которые решили начать свою профессиональную карьеру в сфере информационной журналистики.

Конкурс на получение стипендии проводится ежегодно в начале учебного года, имя стипендиата традиционно объявляется на "Дне практики" журфака МГУ в конце декабря.

Борис Грищенко почти 40 лет своей жизни отдал информационной журналистике: c 1966 года работал в Ленинградском отделении ТАСС, с 1970 года был политобозревателем ТАСС в Москве. В "Интерфакс" пришел, когда информационное агентство делало первые шаги - в 1991 году. К тому времени он был уже известным журналистом. В 1999 году его труд был оценен высокой государственной наградой - "Орденом почета". Многие годы Борис Грищенко проработал корреспондентом "кремлевского пула" и хорошо знал жизнь Кремля.

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