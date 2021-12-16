Журфак МГУ назвал победителя конкурса "Стипендиат "Интерфакса-2022"

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Победителем проводимого на факультете журналистики Московского государственного университета Ломоносова (МГУ) ежегодного творческого конкурса на получение стипендии Группы "Интерфакс" имени Бориса Грищенко стала студентка 2 курса Ева Дольникова.

Итоги конкурса были объявлены в четверг на традиционном "Дне практики" журфака МГУ.

Финалистами конкурса также стали Арина Барабанова (4 курс) и Яна Загоровская (2 курс).

"Мы вручаем стипендию имени Бориса Грищенко тем студентам, которые проявили себя в сфере информационной журналистики. В уходящем году на конкурс были представлены очень качественные работы, не учебного, а уже профессионального уровня. Писать правду - всегда непросто, даже если хорошо понимаешь, как это делать технологически. Я желаю студентам быть, как наш Борис Грищенко - ничего не бояться и всегда идти вперед", - отметил заместитель генерального директора информационного агентства "Интерфакс" Юрий Погорелый, поздравляя финалистов.

В конкурсе приняли участие 24 студента, в их числе: Ксения Барулина (3 курс), Анастасия Денисенко (3 курс), Ева Дольникова (2 курс), Алена Задорожная-Алексеева (4 курс), Даниил Землянский (1 курс, магистратура), Дмитрий Игнатьев (1 курс, магистратура), Яна Коваленко (3 курс), Елизавета Короткова (3 курс), Софья Муханова (4 курс), Светлана Никитина (2 курс, магистратура), Наталья Осипова (2 курс, магистратура), Полина Острижная (2 курс, магистратура), Ярослава Плаксина (2 курс), Мария Сербина (2 курс), Ярослав Сидоренко (2 курс, магистратура), Ксения Симакова (4 курс), Ольга Скибина (2 курс), Милана Стояновска (3 курс), Анна Титова (4 курс), Татьяна Фомина (3 курс), Зульфия Хамитова (1 курс, магистратура), Анастасия Шейкина (3 курс).

Стипендия учреждена Группой "Интерфакс" на факультете журналистики МГУ в 2004 году для поощрения молодых журналистов, которые решили начать профессиональную карьеру в сфере информационной журналистики. Она носит имя известного репортера "Интерфакса" Бориса Грищенко.

Конкурс на стипендию "Интерфакса" проводится ежегодно в начале учебного года. К участию допускаются студенты журфака МГУ очной формы обучения, каждый конкурсант должен предоставить на рассмотрение жюри не менее 20 опубликованных в СМИ авторских информационных заметок, подготовленных в период прохождения профессиональной практики. Решение о назначении стипендии принимается конкурсной комиссией из представителей МГУ и "Интерфакса".