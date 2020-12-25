Индекс РТС вырос на 0,2% в начале торгов

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - В пятницу торги на российском рынке акций начались смешанной динамикой blue chips в рамках выборочной фиксации прибыли игроками, хотя конъюнктура внешних рынков улучшилась в сочельник католического Рождества; корректируются вниз после ралли акции "Мечела".

К 10:01 индекс МосБиржи снизился на 0,08%, до 3234,31 пункта. Индекс РТС вырос на 0,2% до 1381,28 пункта. Цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" изменились в пределах 2%.

Доллар подешевел на 23 копейки, до 73,67 рубля.

Подешевели акции "Мечела" (-2%), Petropavlovsk (-1,9%), "ВСМПО-Ависма" (-1,4%, "Транснефти" (-1,3%, "Распадской" (-1,1%).

Выросли бумаги "Башнефти" (+0,9%), "Северстали" (+0,6%), "Магнитогорского металлургического комбината" (+0,5%, "Газпром нефти" (+0,4%).

По мнению ведущего аналитика компании "Олма" Антона Старцева, в пятницу сильные движения на рынке акций РФ маловероятны - рождественские каникулы в западных странах подразумевают снижение активности нерезидентов и насыщенности новостного потока. Как отмечает главный аналитик компании "Алор брокер" Алексей Антонов, в пятницу инвесторы сконцентрируются на акциях "второго эшелона".

В США в четверг индексы акций прибавили 0,2-0,4%, в пятницу биржи будут закрыты. С начала недели Dow Jones прибавил 0,1%, S&P 500 - 0,2%, Nasdaq Composite - 0,4%.

В центре внимания трейдеров остаются переговоры относительно нового пакета мер поддержки экономики США. Его принятие остается под вопросом после того, как американский президент Дональд Трамп потребовал от Конгресса увеличить прямые выплаты гражданам в рамках антикризисной программы.

Демократы встали на сторону Трампа, поддержав идею об увеличении выплат большинству американцев до $2000, однако республиканцы выступили против этого.

Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси в четверг пыталась договориться с республиканцами об увеличении выплат гражданам с $600 до $2000 в рамках нового пакета мер, однако переговоры оказались безрезультатными, пишет газета Financial Times.

Демократы, контролирующие Палату представителей, проведут голосование по этому вопросу в понедельник, 28 декабря. В четверг голосование было заблокировано лидерами республиканцев.

Тем временем, в США стартовала вакцинация от COVID-19. Центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC) США сообщил, что уже более 1 млн жителей страны вакцинированы от COVID-19. Цель правительства - вакцинировать 20 млн человек до конца текущего года.

Цена акций Alibaba Group рухнула на 13% на информации о том, что китайский антимонопольный регулятор начал расследование в отношении онлайн-ритейлера. Кроме того, стало известно, что Народный банк Китая и еще три органа государственного финансового контроля намерены в течение ближайших нескольких дней провести переговоры с представителями Ant Group, контролируемой Alibaba.

ЕС и Великобритании удалось выработать соглашение о будущих отношениях после Brexit, заявила в четверг на пресс-конференции глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Парламент Великобритании 30 декабря проголосует по законопроекту о соглашении о будущих отношениях с Евросоюзом, сообщил премьер-министр страны Борис Джонсон.

В пятницу в Азии на работающих биржах преобладала позитивная динамика индексов акций (японский индекс Nikkei 225 просел всего на 0,04%, китайский индекс Shanghai Composite вырос на 1%), в то время как биржи Гонконга, Южной Кореи и Австралии закрыты в связи с католическим Рождеством.

Розничные продажи в Японии в ноябре выросли на 0,7% в годовом выражении при прогнозах роста на 1,7% после подъема в октябре на 6,4% - рост замедлился на фоне нового витка заболеваемости COVID-19 в стране, сообщает Trading Economics.

На нефтяном рынке торги накануне завершились умеренным ростом цен на фоне новостей о Brexit. Цена Brent закрепилась выше $51 за баррель и на $0,45 превысила уровень, отмечавшийся при закрытии основных торгов российского рынка акций в четверг. Стоимость февральских фьючерсов на Brent составила $51,3 за баррель (+0,2%), февральская цена WTI - $48,3 за баррель (+0,4%).