Лондон и Брюссель достигли соглашения по отношениям после Brexit. Обобщение

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Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Великобритания и Евросоюз в четверг завершили согласование текста соглашения по поводу их будущих отношений после Brexit.

О завершении переговоров сообщили глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и Даунинг-стрит.

"Мы, наконец-то, нашли соглашение. Это был долгий и извилистый путь, но мы можем продемонстрировать хорошую сделку", - сказала фон дер Ляйен на пресс-конференции.

В Великобритании премьер-министр Борис Джонсон отмечал, что переговоры с ЕС по соглашению прошли хорошо и подарили Великобритании стабильность.

"Я верю, что это хорошая сделка и для всего Евросоюза", - сказал премьер.

Ратификация соглашения

Для того, чтобы достигнутое соглашение вступило в силу, сторонам нужно будет провести его ратификацию. Финальную точку в этом вопросе поставят парламент Великобритании и Европарламент.

Британский парламент 30 декабря проведет голосование по законопроекту о соглашении о будущих отношениях с Евросоюзом, заявил премьер Джонсон.

На голосовании в британском парламенте достигнутое соглашение обещала поддержать и Лейбористская - главная оппозиционная - партия Великобритании, пообещал четверг лидер этой партии Кир Стармер.

Согласованный текст сделки также будет представлен Совету ЕС, а затем Европейскому парламенту.

До рассмотрения Советом ЕС над текстами должны поработать постпреды стран Евросоюза. Что касается рассмотрения соглашения Европарламентом (ЕП), то по словам председателя ЕП Давида Сассоли, оно не состоится в этом году, поскольку соглашение было достигнуто в последний момент.

"Парламент сожалеет, что продолжительность переговоров и заключенное в последний момент соглашение не позволяют провести надлежащую парламентскую проверку до конца года", - говорилось в заявлении Сассоли.

Сассоли пообещал, что "парламент внимательно изучит соглашение и примет решение по одобрению в новом году".

При таком развитии событий Совету ЕС придется утвердить временное применение соглашения с 1 января 2021 года, которое будет действовать до его рассмотрения и ратификации Европарламентом. В противном случае отношения сторон будут строиться в соответствии с правилами ВТО, а также обе стороны введут таможенные пошлины с 1 января 2021 года. Не исключены осложнения и в других сферах.

Что получает Великобритания

На Даунинг-стрит заверили, что Великобритания в рамках соглашения вернула себе контроль над границей, торговлей, судебной системой и рыболовными водами.

"Сделка заключена...Мы вернули контроль над финансами, границами, законами, торговлей и рыболовными водами", - указывалось в заявлении Лондона.

В документе подчеркивается, что Лондон и Брюссель "подписали первое торговое соглашение, основанное на нулевых пошлинах и нулевых квотах".

"Соглашение является крупнейшей торговой сделкой, подписанной обеими сторонами, которая, охватывает торговлю на 668 млрд фунтов стерлингов, согласно данным от 2019 года", - отмечалось в заявлении.

Власти Великобритании утверждают, что данная сделка "обеспечивает то, что было обещано британскому народу в ходе референдума 2016 года".

"Сделка гарантирует, ...что мы больше не подчиняемся правилам ЕС, Европейский суд не играет никакой роли, и все наши ключевые красные линии в отношении возвращения суверенитета были достигнуты. Это означает, что 1 января 2021 года мы будем иметь полную политическую и экономическую независимость", - указали на Даунинг-стрит.

В то же время первый министр Шотландии Никола Стерджен, комментируя соглашение, заявила, что Шотландия должна обрести независимость, поскольку Brexit реализуется вопреки воле шотландцев.

"И не будет какой-либо сделки, которая когда-либо компенсировала то, что отнял у нас Brexit. Для нас наступило время начертать собственное будущее как независимой европейской нации", - подчеркнула она.

Партнерство ЕС и Великоритании

Заключенное в четверг соглашение создает новое партнерство на будущее, заявил главный переговорщик от Евросоюза Мишель Барнье.

По словам Барнье, "это амбициозное и справедливое соглашение о свободной торговле без тарифов и квот", а также соглашение, которое обеспечивает "конкретное и беспрецедентное социально-экономическое партнерство", которое будет охватывать такие сферы, как "воздушный и автодорожный транспорт, энергетику, борьбу против климатических изменений, рыболовство".

Социально-экономическое партнерство включает в себя сотрудничество в области научных исследований и инноваций, ядерной безопасности, космоса. В этот же раздел включены гарантии недискриминации в отношении граждан ЕС, применяемые к вопросам выдачи виз, предоставления услуг и социальной защиты. Кроме того, соглашение включает в себя положения о безопасности граждан.

Еще одной основой соглашения Барнье назвал его действие, базирующееся на политических диалоге и консультациях, обязывающих механизмах урегулирования разногласий, мерах или санкциях, включая односторонние, быстрые и эффективные, когда в этом будет необходимость.

Глава ЕП Давид Сассоли, приветствовав согласование сделки, при этом отметил, что решение Лондона покинуть блок "имеет свои последствия".

"Передвижение и торговля между ЕС и Соединенным Королевством больше не будут такими слаженными, как прежде", - подчеркнул Сассоли.

Положения сделки

Согласно положениям соглашения, Великобритания будет иметь доступ к рынку ЕС, не ограниченный тарифами и квотами. Однако британским производителям придется учитывать стандарты как Соединенного Королевства, так и ЕС.

У подданных Великобритании теперь не будет свободы передвижений, работы или учебы на территории ЕС: им потребуется виза на период пребывания более 90 дней. Британским специалистам, включая медиков, фармацевтов, инженеров, отныне при работе на территории ЕС придется подтверждать свою квалификацию в индивидуальном порядке в той стране, где они собираются работать.

Британцы могут совершать долгосрочные поездки в ЕС для оплачиваемой работы. Так, персонал, отправленный в ЕС по делам бизнеса в командировки, может оставаться на территории ЕС до трех лет в случае, если они менеджеры или специалисты. До одного года на территории ЕС могут пребывать сотрудники-стажеры.

Тем, кто собирается совершить короткие деловые поездки, потребуется разрешение на работу. Они могут оставаться в стране на срок до 90 дней в любой 12-месячный период.

Авиасообщение между ЕС и Великобританией будет производится в привычном режиме - пассажирские и грузовые самолеты могут по-прежнему летать и приземляться в ЕС. Перевозчикам также будет разрешено продолжать движение без специальных разрешений.

В соответствии с соглашением, могут по-прежнему проходить трансграничные полицейские расследования. Однако в Великобритании больше не будет действовать Европейский ордер на арест. Более того, Великобритании отныне не будет полноценным членом Европола и Евроюста.

Соглашение также включает положения о правилах определения страны происхождения товаров, в частности определения товаров, "сделанных в Британии". В соответствии с соглашением на товары будут вводиться тарифы только в том случае, если более 40% стоимости готовой продукции будет либо не британского происхождения, либо страны, не входящей в ЕС.

Кроме того, в соглашении прописан механизм урегулирования споров на случай, если любая из сторон заметит проблемы в торговых отношениях. Так, стороны могут принимать соответствующие меры после проведения консультаций. Затем в течение 30 дней соберется арбитражная комиссия, которая вынесет решение. Если позднее меры сочтут ошибочными или чрезмерными, потерпевшая сторона сможет принять компенсационные меры.

Что касается научного сотрудничества, Великобритания продолжит принимать участие в программе ЕС "Горизонт Европа" (Horizon Europe), а также в космической программе наблюдения за Землей Copernicus и в Евратоме (Европейское сообщество по атомной энергии).

При этом Великобритания выходит из некоммерческой программы Европейского союза Эразмус - программы по обмену студентами и преподавателями между университетами стран членов Евросоюза.

Страны ЕС приветствуют сделку

Политики ЕС и Великобритании в четверг приветствовали достижение Брюсселем и Лондоном соглашения об их будущих отношениях после Brexit. Так, председатель Евросовета Шарль Мишель заявил, что ЕС и Британия продолжат поддерживать единство сторон.

"Для наших граждан и бизнеса наилучшим результатом является всеобъемлющее соглашение с нашим соседом, другом и союзником. В последние годы ЕС продемонстрировал единство и решимость в переговорах с Великобританией. Мы продолжим поддерживать то же единство", - цитирует председателя пресс-служба Евросовета.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен поддержала Мишеля в намерениях укреплять дальнейшие отношения между ЕС и Соединенным Королевством.

"Великобритания остается надежным партнером. Мы будем плечом к плечу добиваться наших общих глобальных целей", - написала фон дер Ляйен в твиттере.

Достижение договоренностей прокомментировал президент Франции Эммануэль Макрон.

"Европейское единство и стойкость окупились. Сделка с Великобританией необходима для защиты наших граждан, наших рыбаков и производителей. Мы позаботимся об этом. Европа движется вперед и может смотреть в будущее единой, суверенной и сильной", - написал Макрон в твиттере.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель выразила радость в связи с выработкой соглашения, указав, что "этот факт имеет историческое значение".

Премьер-министр Ирландии Микал Мартин охарактеризовал сделку как "хороший компромисс и сбалансированный результат", позволивший избежать жесткой границы между Северной Ирландией и Республикой Ирландия. Итальянский премьер Джузеппе Конте выразил мнение, что теперь права и интересы европейского бизнеса и граждан защищены.

В поддержку сделки также выказались премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, премьер Португалии Антониу Кошта, их австрийский коллега Себастьян Курц. Однако премьер Испании Педрос Санчес, поддержав соглашение, тем не менее, уточнил, что Мадрид и Лондон должны продолжить переговоры по статусу Гибралтара.