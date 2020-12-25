Испытания новой гиперзвуковой ракеты "Циркон" признаны успешными

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Испытания гиперзвуковой ракеты "Циркон", которые в текущем году провел Северный флот, подтвердили характеристики этого нового оружия, сообщила в пятницу пресс-служба флота.

"В рамках испытаний были полностью подтверждены высокие скоростные и другие тактико-технические характеристики нового оружия", - говорится в сообщении флота.

Северный флот сообщил, что участвовавший в испытаниях "Циркона" фрегат "Адмирал Горшков" завершил учебно-боевые задачи в Белом море и направляется в главную базу СФ - Североморск.

"В 2020 году фрегат выполнил несколько успешных испытательных стрельб гиперзвуковой ракетой "Циркон", - заявила пресс-служба. Стрельбы были проведены из акватории Белого моря по морской мишени в Баренцевом море и по береговой цели на полигоне Чижа в Архангельской области, отметили во флоте.

17 декабря президент РФ Владимир Путин сказал на пресс-конференции, что работы над гиперзвуковой крылатой ракеты "Циркон" практически завершены.

"Циркон" у нас появляется, очень важное оружие. Недавно провели очередное испытание, очень важное для нас испытание. Фактически работы над ним, в основном, завершены: 8 с лишним Махов (Мах - скорость звука - ИФ), дальность большая. Она может быть размещена на носителях как стационарных, так и кораблях надводных и подводных. Размещена где? В нейтральных водах, посчитайте дальность и скорость и все станет ясно. Влияет ли это как-то на ситуацию? Конечно, влияет и меняет", - сказал тогда президент РФ.

Ракета "Циркон"

В декабре, ноябре и октябре Минобороны РФ сообщало об успешных испытательных пусках "Циркона" с фрегата Северного флота "Адмирал Горшков".

В феврале 2019 года в послании Федеральному Собранию Путин сообщил, что ракета "Циркон" будет способна поражать наземные и надводные цели на дальности свыше 1 тысячи километров со скоростью около 9 Махов.

Президент РФ 2 декабря 2019 года заявил, что усиление возможностей ВМФ России в ближайшие годы во многом зависит от поступления в боевой состав фрегатов и подводных лодок, доработанных под применение "Цирконов".

В декабре прошлого года Путин сказал, что по плану идут работы над гиперзвуковой ракетой "Циркон" не только морского, но и наземного базирования.

В марте этого года командующий Северный флотом Александр Моисеев сказал, что в ближайшее время к испытаниям гиперзвукового оружия планируют приступить подводные лодки СФ.

Успешные испытания "Циркона" (корпорация "Тактическое ракетное вооружение", КТРВ) свидетельствуют, что ракету в скором времени могут принять на вооружение, сообщил в октябре "Интерфаксу" бывший начальник главного штаба ВМФ России адмирал Виктор Кравченко. По его словам, ни у одного флота мира пока нет такого гиперзвукового оружия, а также средств защиты.

"Во-первых, я бы отметил скорость "Циркона". Не существует комплекса, который на такой скорости мог бы обнаружить и перехватить эту ракету. Во-вторых, у нее очень сложная траектория полета. Третье преимущество - "Цирконом" могут вооружать как надводные корабли, так и подлодки. Да, это недешевое оружие, но оборона и защита - это всегда дорогое удовольствие", - сказал тогда Кравченко.