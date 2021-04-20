Испытания гиперзвуковой ракеты "Циркон" запланировали закончить в 2021 году

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что испытания гиперзвуковой крылатой ракеты "Циркон" планируется завершить в 2021 году.

Выступая на заседании коллегии военного ведомства, министр отметил, что Этим комплексом предполагается оснастить атомные подводные лодки и надводные корабли дальней морской зоны.

Помимо этого, сообщил он, на Северном флоте предусмотрено провести испытания 79 образцов военной техники.

"Среди них - 13 кораблей и судов, четыре атомные подводные лодки: это "Новосибирск", "Красноярск", "Князь Олег", "Генералиссимус Суворов", - сказал министр.

Он отметил, что "принятые на вооружение в прошлом году новейшие боевые корабли - атомный подводный крейсер "Князь Владимир" и фрегат "Адмирал флота Касатонов" - успешно совершили первые дальние походы и выполнили задачи боевой службы в оперативно важных районах Мирового океана".

Ранее сообщалось, что серийные поставки в Вооружённые силы РФ новых гиперзвуковых ракет "Циркон", испытания которых проводит Северный флот, запланированы на 2022 год.