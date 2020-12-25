Шойгу приказал сделать 30 и 31 декабря выходными для военных

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Министр обороны РФ Сергей Шойгу объявил 30 и 31 декабря выходными днями для военнослужащих.

"Взамен поработаем 26 декабря и 16 января", - сказал глава ведомства на селекторном совещании.

По его словам, решение принято на основании того, что уходящий год был трудным, не раз ставил Вооружённые силы перед лицом серьезных вызовов, испытывал на стойкость.

"Вы все много работали, зачастую на пределе возможностей. <...> Прошу оформить это решение установленным порядком", - поручил глава Минобороны.

При этом он потребовал обеспечить необходимый уровень боевой готовности и поддержание правопорядка и воинской дисциплины в войсках.