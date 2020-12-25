Хуснуллин назвал регионы, в которых начнется комплексное развитие территорий

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Первые проекты комплексного развития территорий (КРТ), включающие снос аварийных и ветхих домов, будут реализованы в городах-миллионниках в 2021 году, заявил в пятницу вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

"Есть ряд регионов, которые совершенно точно будут использовать этот закон с момента его опубликования. В основном это крупные, сильные регионы и города-миллионники, там это пойдет сразу. Это минимум 15-20 регионов, которые начнут работать с начала следующего года", - сказал Хуснуллин журналистам.

Он отметил, что механизм, в частности, начнет реализовываться в 2021 году в Москве, Казани, Тюмени, Новосибирске, Кемерово.

"Все крупные города начнут в первую очередь отрабатывать механизм", - подчеркнул вице-премьер. Он добавил, что закон планируется совершенствовать в процессе его реализации.

"Мы будем его "докручивать", дорабатывать. Надеюсь, что в весеннюю сессию будем смотреть по мере его реализации, какие возникают дополнительные вопросы, и дорабатывать", - подчеркнул вице-премьер.

Он напомнил, что перед правительством стоит задача по строительству около 1 млрд кв.м жилья к 2030 году, для ее реализации также будут использоваться механизмы КРТ.

"Стоит вопрос: где строить? Можно и на окраинах строить, только инфраструктура ляжет плюсом 20% к стоимости и упадет доступность. Или все-таки приводить в порядок территории, где есть аварийные и ветхие дома, а таких у нас много в стране. У нас большое количество территорий в городе, которые не используются эффективно. Закон сегодня все эти возможности дает", - заключил Хуснуллин.

Как сообщалось, 23 декабря Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон о комплексном развитии территорий в РФ. Закон о едином механизме КРТ в регионах предусматривает возможность осуществлять комплексное развитие территорий при наличии адресных программ сноса и реконструкции многоквартирных домов, формируемых региональными властями.

Решение о комплексном развитии территории, по задумке авторов, может принять как региональное правительство, так и правительство РФ. Также сохранена возможность проведения КРТ по инициативе правообладателей земельных участков и объектов недвижимости, расположенных в границах такой территории.