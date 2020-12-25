Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 13:16Заразились
на 25.12В России 2 992 706+29 018В мире 79 368 142+663 708

Хуснуллин назвал регионы, в которых начнется комплексное развитие территорий

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Первые проекты комплексного развития территорий (КРТ), включающие снос аварийных и ветхих домов, будут реализованы в городах-миллионниках в 2021 году, заявил в пятницу вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

"Есть ряд регионов, которые совершенно точно будут использовать этот закон с момента его опубликования. В основном это крупные, сильные регионы и города-миллионники, там это пойдет сразу. Это минимум 15-20 регионов, которые начнут работать с начала следующего года", - сказал Хуснуллин журналистам.

Он отметил, что механизм, в частности, начнет реализовываться в 2021 году в Москве, Казани, Тюмени, Новосибирске, Кемерово.

"Все крупные города начнут в первую очередь отрабатывать механизм", - подчеркнул вице-премьер. Он добавил, что закон планируется совершенствовать в процессе его реализации.

"Мы будем его "докручивать", дорабатывать. Надеюсь, что в весеннюю сессию будем смотреть по мере его реализации, какие возникают дополнительные вопросы, и дорабатывать", - подчеркнул вице-премьер.

Он напомнил, что перед правительством стоит задача по строительству около 1 млрд кв.м жилья к 2030 году, для ее реализации также будут использоваться механизмы КРТ.

"Стоит вопрос: где строить? Можно и на окраинах строить, только инфраструктура ляжет плюсом 20% к стоимости и упадет доступность. Или все-таки приводить в порядок территории, где есть аварийные и ветхие дома, а таких у нас много в стране. У нас большое количество территорий в городе, которые не используются эффективно. Закон сегодня все эти возможности дает", - заключил Хуснуллин.

Как сообщалось, 23 декабря Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон о комплексном развитии территорий в РФ. Закон о едином механизме КРТ в регионах предусматривает возможность осуществлять комплексное развитие территорий при наличии адресных программ сноса и реконструкции многоквартирных домов, формируемых региональными властями.

Решение о комплексном развитии территории, по задумке авторов, может принять как региональное правительство, так и правительство РФ. Также сохранена возможность проведения КРТ по инициативе правообладателей земельных участков и объектов недвижимости, расположенных в границах такой территории.

Марат Хуснуллин

Новости

Закон о цензуре в интернете одобрен Советом Федерации

Закон о цензуре в интернете одобрен Советом Федерации
Итоги года: 2020

РЖД стали самой заметной в СМИ компанией в 2020 году

РЖД стали самой заметной в СМИ компанией в 2020 году

Экс-главу Серпуховского района Подмосковья Шестуна осудили на 15 лет

Экс-главу Серпуховского района Подмосковья Шестуна осудили на 15 лет

Меры против COVID снизили в РФ в 2-3 раза заболеваемость корью и ОРЗ

Навальный попал в больницу

В Кремле не читают медицинских изданий, в том числе Lancet

Основатель Petropavlovsk задержан по обвинению в растрате 95 млн руб.

Основатель Petropavlovsk задержан по обвинению в растрате 95 млн руб.
Итоги года: 2020

Дмитрий Рогозин возглавил рейтинг бизнес-персон по заметности в медиа

Дмитрий Рогозин возглавил рейтинг бизнес-персон по заметности в медиа
Пандемия коронавируса

Ульяновский губернатор и его жена заразились коронавирусом

Пандемия коронавируса

В России за сутки выявлено 29 тыс. новых случаев коронавируса

В России за сутки выявлено 29 тыс. новых случаев коронавируса

ФСБ задержала подростка по подозрению в подготовке теракта в Тамбове

ФСБ задержала подростка по подозрению в подготовке теракта в Тамбове
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');