В РФ выбрано около 700 участков для комплексного развития территорий

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Около 700 земельных участков на территории России могут быть задействованы для проектов комплексного развития территорий (КРТ), сообщила в четверг директор департамента жилищной политики Минстроя РФ Ольга Корниенко.

"На сегодняшний день мы собрали предварительную информацию о том, какой объем проектов комплексного развития территорий может быть реализован в целом по стране и полагаем, что это будет порядка 700 земельных участков, которые могут быть освоены в рамках комплексного развития территорий", - сказала Корниенко на "круглом столе" в Совете Федерации.

Она добавила, что Минстрой анализирует проблемы в регионах по дальнейшей реализации программы КРТ, требующие информационно-правовой поддержки.

"Мы планируем подготовить рекомендации и направить их в адрес всех заинтересованных субъектов РФ", - заключила Корниенко.

В конце 2020 года президент России Владимир Путин подписал закон о комплексном развитии территорий. Законом предлагается единый механизм КРТ и сноса аварийного и ветхого жилья по аналогии с программой реновации в Москве.

Реновация будет проводиться в регионах при согласии 2/3 собственников квартир в многоквартирном доме, подлежащем сносу. Решение о комплексном развитии территории смогут принять как региональные власти, так и правительство РФ.

Ранее глава Минстроя РФ Ирек Файзуллин сообщал, что механизм, в частности, уже может быть запущен в Московской, Свердловской и Челябинской областях, в этих регионах разработаны необходимые нормативные акты.