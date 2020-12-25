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На Ставрополье вынесли приговор подростку, сбившему насмерть девочку

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Суд на Ставрополье вынес приговор 16-летнему подростку, который в августе текущего года на автомобиле сбил насмерть свою сверстницу, сообщила пресс-служба СУ СКР по региону.

Суд приговорил подростка к 5 годам 6 месяцам лишения свободы. Отбывать наказание осужденный будет в воспитательной колонии. Ему также назначен штраф в 20 тысяч рублей.

13 августа в селе Кочубеевском автомобиль ВАЗ под управлением 16-летнего подростка без водительских прав при обгоне не справился с управлением и резко съехал на парковку у магазина, где насмерть сбил 15-летнюю девочку. Водитель убежал с места ДТП, оставив там машину.

После происшествия СУ СКР по региону возбудило уголовное дело по статье 264 (нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего) и статье 125 (оставление в опасности) УК РФ.

Вечером того же дня жители села вышли на массовый сход, где требовали строго наказать виновника смертельного ДТП.

Ставропольский край ДТП

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