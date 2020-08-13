Подросток на "Жигулях" насмерть сбил свою сверстницу на Ставрополье

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Обстоятельства автоаварии, жертвой которой стала 15-летняя девочка, выясняют в Ставропольском крае, сообщает региональное управление ГИБДД.

Установлено, что днем в четверг в селе Кочубеевском водитель ВАЗа при обгоне не справился с управлением и резко въехал на парковку у магазина, где сбил 15-летнюю девочку.

Водитель бросил автомобиль и скрылся, не оказав помощи пострадавшей. Девочка скончалась до приезда бригады скорой помощи.

"Сотрудники Госавтоинспекции установили хозяина автомобиля, а затем и водителя. Предполагаемый виновник оказался всего годом старше своей жертвы. 16-летний водитель в силу возраста водительских прав не имеет. С места ДТП скрылся, с его слов, так как испугался ответственности", - говорится в сообщении.

По факту происшествия проводится проверка.