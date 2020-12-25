Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:39Заразились
на 25.12В России 2 992 706+29 018В мире 79 368 142+663 708

МИЦ "Известия" купил издание "Деловой Петербург"

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Мультимедийный информационный центр "Известия" (МИЦ, входит в "Национальную медиа группу") приобрел издание "Деловой Петербург", сообщила пресс-секретарь МИЦ "Известия" Елена Кучина. Ранее о сделке сообщил сам "Деловой Петербург".

"Мы с самого создания холдинга в 2017 году уделяли большое внимание развитию входящих в МИЦ средств массовой информации Северо-Западного федерального округа и работе с аудиторией этого региона. Приобретение "Делового Петербурга", являющегося авторитетным изданием в регионе, стало логичным продолжением этой работы", - объяснила Кучина.

Влиять на редакционную политику газеты руководство МИЦ "Известия" не собирается, заверила она. Главным редактором издания остается Артемий Смирнов.

"Деловой Петербург" выходит с 1993 года. Шведский медиахолдинг Bonnier в 2015 году продал 80% издания девелоперу "Форт груп", после того как в России приняли закон о запрете иностранцам владеть более 20% в российских СМИ. В декабре 2017 года "Деловой Петербург" купила компания ЕСН Григория Березкина (за полгода до этой сделки Березкин купил РБК у Михаила Прохорова).

В МИЦ "Известия" входят новостной интернет-портал, телеканал и газета "Известия", новостные службы телеканалов РЕН ТВ и Пятого канала, а также петербургский телеканал "78".

Петербург МИЦ Известия Деловой Петербург ЕСН Григорий Березкин Артемий Смирнов Bonnier

Новости по теме

Новости

Больше половины россиян поддержали идею акциза на найм мигрантов

Убийство девушки доцентом СПбГУ

Историк Соколов приговорен к 12,5 годам колонии за убийство аспирантки

Историк Соколов приговорен к 12,5 годам колонии за убийство аспирантки

Россия ввела карантин на 14 дней для прибывающих из Великобритании

Россия ввела карантин на 14 дней для прибывающих из Великобритании

Досрочного ЕГЭ в 2021 году не будет

Досрочного ЕГЭ в 2021 году не будет

В СК рассказали, как Соболь прорывалась в чужую квартиру

МВД предложило оценивать автошколы по авариям их выпускников

МВД предложило оценивать автошколы по авариям их выпускников

Закон о цензуре в интернете одобрен Советом Федерации

Закон о цензуре в интернете одобрен Советом Федерации
Итоги года: 2020

РЖД стали самой заметной в СМИ компанией в 2020 году

РЖД стали самой заметной в СМИ компанией в 2020 году

Экс-главу Серпуховского района Подмосковья Шестуна осудили на 15 лет

Экс-главу Серпуховского района Подмосковья Шестуна осудили на 15 лет

Меры против COVID снизили в РФ в 2-3 раза заболеваемость корью и ОРЗ

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');