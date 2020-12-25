МИЦ "Известия" купил издание "Деловой Петербург"

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Мультимедийный информационный центр "Известия" (МИЦ, входит в "Национальную медиа группу") приобрел издание "Деловой Петербург", сообщила пресс-секретарь МИЦ "Известия" Елена Кучина. Ранее о сделке сообщил сам "Деловой Петербург".

"Мы с самого создания холдинга в 2017 году уделяли большое внимание развитию входящих в МИЦ средств массовой информации Северо-Западного федерального округа и работе с аудиторией этого региона. Приобретение "Делового Петербурга", являющегося авторитетным изданием в регионе, стало логичным продолжением этой работы", - объяснила Кучина.

Влиять на редакционную политику газеты руководство МИЦ "Известия" не собирается, заверила она. Главным редактором издания остается Артемий Смирнов.

"Деловой Петербург" выходит с 1993 года. Шведский медиахолдинг Bonnier в 2015 году продал 80% издания девелоперу "Форт груп", после того как в России приняли закон о запрете иностранцам владеть более 20% в российских СМИ. В декабре 2017 года "Деловой Петербург" купила компания ЕСН Григория Березкина (за полгода до этой сделки Березкин купил РБК у Михаила Прохорова).

В МИЦ "Известия" входят новостной интернет-портал, телеканал и газета "Известия", новостные службы телеканалов РЕН ТВ и Пятого канала, а также петербургский телеканал "78".