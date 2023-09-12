СМИ узнали о планах ЕС снять санкции с бизнесменов Березкина и Ахмедова

По данным Bloomberg, Аркадий Волож еще минимум на полгода останется под санкциями

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Евросоюз намерен исключить из санкционного списка двух российских бизнесменов - Григория Березкина (группа ЕСН) и Фархада Ахмедова, сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

По их данным, Брюссель снимет санкции после планового пересмотра списка физических и юридических лиц, в отношении которых действуют ограничительные меры. Ахмедов и Березкин попали под санкции ЕС в апреле 2022 года.

Сооснователь и бывший руководитель "Яндекса" Аркадий Волож еще как минимум на полгода останется в этом списке.

В Евросоюзе от официальных комментариев отказываются.