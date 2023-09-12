Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:51

СМИ узнали о планах ЕС снять санкции с бизнесменов Березкина и Ахмедова

По данным Bloomberg, Аркадий Волож еще минимум на полгода останется под санкциями

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Евросоюз намерен исключить из санкционного списка двух российских бизнесменов - Григория Березкина (группа ЕСН) и Фархада Ахмедова, сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

По их данным, Брюссель снимет санкции после планового пересмотра списка физических и юридических лиц, в отношении которых действуют ограничительные меры. Ахмедов и Березкин попали под санкции ЕС в апреле 2022 года.

Сооснователь и бывший руководитель "Яндекса" Аркадий Волож еще как минимум на полгода останется в этом списке.

В Евросоюзе от официальных комментариев отказываются.

Аркадий Волож Евросоюз Фархад Ахмедов Григорий Березкин
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Apple представила iPhone 15 и обновленные "умные" часы

Apple представила iPhone 15 и обновленные "умные" часы

Латвия закрыла въезд для машин с российскими номерами

Латвия закрыла въезд для машин с российскими номерами

Спикер Палаты представителей инициировал расследование против Байдена

Спикер Палаты представителей инициировал расследование против Байдена

Калининградский губернатор заявил, что автотранзит через Литву не попадает под санкции

Калининградский губернатор заявил, что автотранзит через Литву не попадает под санкции

Axiom Space объявила состав третьей миссии частных астронавтов на МКС

Axiom Space объявила состав третьей миссии частных астронавтов на МКС

Венгрия договорилась с французской Framatome о сотрудничестве

ОПЕК третий месяц подряд сохранил оценки роста спроса на нефть в 2023 и 2024 гг.

ОПЕК третий месяц подряд сохранил оценки роста спроса на нефть в 2023 и 2024 гг.

Финляндия не намерена запрещать въезд в страну машинам с российскими номерами

Финляндия не намерена запрещать въезд в страну машинам с российскими номерами

В Ливии число жертв наводнения превысило 3 тысячи

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });