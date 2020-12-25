Умер президент "Синара - транспортные машины" Сергей Папин

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Вице-президент, член совета директоров АО "Группа Синара", президент АО "Синара - транспортные машины" (СТМ) Сергей Папин скончался в возрасте 65 лет после продолжительной болезни, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе СТМ.

В сообщении не уточняется, от последствий какой болезни умер Сергей Папин.

При участии Папина в 2006-2010 годах был реализован крупный проект по созданию в Свердловской области производства грузовых электровозов, а в 2010 году создано совместное предприятие группы "Синара" и германского концерна Siemens - ООО "Уральские локомотивы".

В пресс-службе отметили, что Сергей Папин всегда играл ключевую роль в управленческой команде, решения которой "позволили освоить на "Уральских локомотивах" полный производственный цикл: от разработки чертежей конструкторской документации до выпуска и отправки на испытания поездов". В 2014 году завод выпустил городской экспресс – первый электропоезд "Ласточка" серии ЭС2Г.

Кроме того, при участии Папина был налажен выпуск грузовых электровозов нового поколения, благодаря чему был запущен процесс обновления локомотивного парка ОАО "РЖД".

Папин на протяжении 18 лет также занимал руководящие должности в "Трубной металлургической компании".

"Уральские локомотивы" серийно выпускают грузовые магистральные электровозы постоянного тока с коллекторным тяговым приводом 2ЭС6 "Синара" и с асинхронным 2ЭС10 "Гранит", а также электрички "Ласточка" и магистральные электровозы переменного тока 2ЭС7.

СТМ объединяет предприятия локомотивостроения, инжиниринга, а также заводы, занимающиеся производством дизельных двигателей и путевой техники, сервисные компании. Активы холдинга расположены в Екатеринбурге, Калуге, Свердловской и Калужской областях.

Группа "Синара" основана в 2001 году, является диверсифицированной компанией, объединяющей предприятия различных отраслей. Приоритетные бизнес-направления группы – транспортное машиностроение, финансовые услуги и девелопмент. Холдинг контролирует основной владелец "Трубной металлургической компании" Дмитрий Пумпянский.